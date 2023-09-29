Под Новосибирском неизвестные похитили ребенка у школы — инцидент попал на видео

Полиция начала проверку после публикации видео с похищением ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
— Заявление поступало. По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.
Как сообщает издание Infopro54, в Искитиме днем 29 сентября четверо мужчин похитили ребенка у школы. Инцидент попал на видео. На кадрах школьника насильно запихивают в машину и увозят в неизвестном направлении. Мальчик жутко кричит: «Мама! Помогите! Нет!» Женщина, снимающая происходящее на свой телефон, просит людей вызвать полицию.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил НГС, что похищение школьника организовала его родная мать. После развода по решению суда ребенок остался с женщиной, но мальчик регулярно убегает к отцу и бабушке. После очередного такого побега женщина решилась насильно увезти сына домой, попросив ей помочь знакомых мужчин.
В Новосибирске судебные приставы нашли похищенную отцом 8-летнюю девочку. 45-летний мужчина скрывал ребенка полтора года. Мама девочки подала в суд.