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Под Новосибирском неизвестные похитили ребенка у школы — инцидент попал на видео

Полиция начала проверку

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Ситуация произошла в Искитиме

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Полиция начала проверку после публикации видео с похищением ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

— Заявление поступало. По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.

Как сообщает издание Infopro54, в Искитиме днем 29 сентября четверо мужчин похитили ребенка у школы. Инцидент попал на видео. На кадрах школьника насильно запихивают в машину и увозят в неизвестном направлении. Мальчик жутко кричит: «Мама! Помогите! Нет!» Женщина, снимающая происходящее на свой телефон, просит людей вызвать полицию.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Infopro54

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил НГС, что похищение школьника организовала его родная мать. После развода по решению суда ребенок остался с женщиной, но мальчик регулярно убегает к отцу и бабушке. После очередного такого побега женщина решилась насильно увезти сына домой, попросив ей помочь знакомых мужчин.

В Новосибирске судебные приставы нашли похищенную отцом 8-летнюю девочку. 45-летний мужчина скрывал ребенка полтора года. Мама девочки подала в суд.

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