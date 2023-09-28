Директор искитимского ПАТП выписал себе премию в 1 млн рублей — что придумали в ответ силовики

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего директора МУП «Пассажирские автотранспортные перевозки» Искитимского района Андрея Козлова. Его обвиняют в присвоении (ч.4 ст.160 УК РФ) более 1 миллиона бюджетных средств.
Как сообщил источник НГС в правоохранительных органах, силовики отмечают, что по положению, утвержденному местной администрацией, глава Искитимского района определяет размер премий для руководителей муниципальных предприятий. По версии следствия, в 2022 году Козлов выписывал премии сам себе — всего на общую сумму 1 млн 158 тысяч рублей, что было расценено как «незаконная выплата».
В отношении чиновника возбудили дело о присвоении бюджетных средств в особо крупном размере. Если впоследствии суд признает его виновным, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
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