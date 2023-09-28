freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 5/10
usd 96.50
eur 101.98
СрочноНасмерть сбили 21-летнюю девушку на Маркса
Все новости
Все новости

Под Новосибирском замглавы администрации прибавила 700 тысяч к зарплате — как ее наказали

Женщине вынесли приговор за мошенничество

285

Женщину приговорили к условному сроку

Поделиться

Новосибирский районный суд вынес приговор бывшей чиновнице за мошенничество. Ее признали виновной в хищении более 700 тысяч рублей.

Суд установил, что бывшая заместитель главы по финансовым вопросам Мочищенского сельсовета вносила ложную информацию в реестры на выплату зарплаты. Она указывала необоснованно завышенные суммы. В период с 23 января 2018 года по 26 декабря 2019 года женщина таким образом похитила больше 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Бывшей чиновнице предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст.159 УК РФ).

— Суд приговорил осужденную к лишению свободы сроком на 2 года условно. В пользу администрации муниципального образования с нее взыскан причиненный преступлением ущерб, — сообщил Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области».

По информации сайта Новосибирского районного суда, приговор по делу о мошенничестве 27 сентября вынесли Ольге Цыганковой. На сайте Мочищенского сельсовета указано, что она занимает должность заместителя главы по финансовым вопросам — главного бухгалтера.

Приговор в законную силу не вступил.

Накануне суд вынес приговор экс-замминистра министерства ЖКХ Новосибирской области Владимиру Нормайкину. Бывший чиновник получил рекордную взятку в 2 миллиона рублей.

По теме

МошенничествоМочищеНовосибирский районЧиновник
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter