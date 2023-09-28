Под Новосибирском замглавы администрации прибавила 700 тысяч к зарплате — как ее наказали

Новосибирский районный суд вынес приговор бывшей чиновнице за мошенничество. Ее признали виновной в хищении более 700 тысяч рублей.
Суд установил, что бывшая заместитель главы по финансовым вопросам Мочищенского сельсовета вносила ложную информацию в реестры на выплату зарплаты. Она указывала необоснованно завышенные суммы. В период с 23 января 2018 года по 26 декабря 2019 года женщина таким образом похитила больше 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Бывшей чиновнице предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст.159 УК РФ).
— Суд приговорил осужденную к лишению свободы сроком на 2 года условно. В пользу администрации муниципального образования с нее взыскан причиненный преступлением ущерб, — сообщил Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области».
По информации сайта Новосибирского районного суда, приговор по делу о мошенничестве 27 сентября вынесли Ольге Цыганковой. На сайте Мочищенского сельсовета указано, что она занимает должность заместителя главы по финансовым вопросам — главного бухгалтера.
Приговор в законную силу не вступил.
Накануне суд вынес приговор экс-замминистра министерства ЖКХ Новосибирской области Владимиру Нормайкину. Бывший чиновник получил рекордную взятку в 2 миллиона рублей.