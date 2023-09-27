«У нас спокойно, благодать». Как живет и попивает село, где вагнеровец с другом зарезали 6 человек

Молчит. Смотрит на топор. Вздыхает.



— Знаешь, — говорит медленно, — честное слово, сдохнуть бы. Я один раз [пыталась покончить с собой], так он хоть испугался, понавызывал врачей. А меня и хоронить-то не на что. Хоть в могилу под номером. Не надо тратиться, я уже забила на себя.



Чтобы не вернулись

Мужчина в черной футболке сидит спиной к камере. Руки скованы наручниками. Это видео допроса 37-летнего Игоря Софонова.



— Здесь за что находитесь?



— Кто? — спрашивает Софонов.



— Вы.



— Не понимаю.



Незадолго до этой беседы его и Максима Бочкарëва задержали — через несколько часов после убийства Лониных и Терещенко.

Софонов родился в Карелии, в селе Поршта. Его отец живет одиноко; с сыном он не общается с тех пор, как Игорь впервые сел. Софонову-младшему не было и 18 лет, когда он оказался в воспитательной колонии за грабеж и убийство. Последние годы Софонов провел в Петербурге.