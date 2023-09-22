freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 5/10
usd 96.08
eur 102.36
СрочноЧто ждет самолет, который застрял в пшеничном поле
Все новости
Все новости

Трех высокопоставленных полицейских отправили в СИЗО в Новосибирске — сколько они проведут под стражей

Накануне было задержано четыре силовика

4 553

Меру пресечения выбирали в Центральном районном суде

Поделиться

В Новосибирске выбрали меру пресечения трем высокопоставленным полицейским из структуры экономической безопасности и противодействию коррупции. Всех троих отправили в СИЗО на два месяца.

Как рассказывает корреспондент НГС из суда, первым выбрали меру пресечения Дмитрию Шило, заместителю начальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску. Потом бывшему начальнику городского ОБЭПа Андрею Хомину и Максиму Абрамову, начальнику ОЭБиПК Заельцовского района.

Максим Абрамов был начальником ОБЭПа Железнодорожного района

Максим Абрамов был начальником ОБЭПа Железнодорожного района

Поделиться

Расследование ведут следователи 5-е следственного управления с дислокацией в Новосибирске ГСО СК РФ. Обвинение поддерживают представители генпрокуратуры.

Сообщение о задержании четырех силовиков появилось вчера, 21 сентября (четвертый — начальник ОЭБиПК Ленинского района Дениса Фетисова). По словам источника НГС, дело имеет отношение к сети нелегальных казино. Это не первое задержание в деле про «Сибирский Лас-Вегас». Всю хронологию восстановил криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.

По теме

ПолицейскиеСудАрестЦентральный районный суд
  • ЛАЙК9
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter