Трех высокопоставленных полицейских отправили в СИЗО в Новосибирске — сколько они проведут под стражей

В Новосибирске выбрали меру пресечения трем высокопоставленным полицейским из структуры экономической безопасности и противодействию коррупции. Всех троих отправили в СИЗО на два месяца.
Как рассказывает корреспондент НГС из суда, первым выбрали меру пресечения Дмитрию Шило, заместителю начальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску. Потом бывшему начальнику городского ОБЭПа Андрею Хомину и Максиму Абрамову, начальнику ОЭБиПК Заельцовского района.
Расследование ведут следователи 5-е следственного управления с дислокацией в Новосибирске ГСО СК РФ. Обвинение поддерживают представители генпрокуратуры.
Сообщение о задержании четырех силовиков появилось вчера, 21 сентября (четвертый — начальник ОЭБиПК Ленинского района Дениса Фетисова). По словам источника НГС, дело имеет отношение к сети нелегальных казино. Это не первое задержание в деле про «Сибирский Лас-Вегас». Всю хронологию восстановил криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.