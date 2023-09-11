Трех парней поймали на диверсии в Советском районе: теперь их проверяют из-за поджога самолета на Чкалова

— Раскрыта серия диверсий. Один из задержанных признался, что задание поджечь релейную станцию он получил в ходе переписки в мессенджере. Свои действия поджигатель и его сообщники фиксировали на камеру смартфона, а видеоотчет о своих преступных действиях отправили анонимному куратору. За диверсию им обещали заплатить 10 тысяч рублей, — сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк.

