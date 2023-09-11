Трех парней поймали на диверсии в Советском районе: теперь их проверяют из-за поджога самолета на Чкалова

Полицейские и контрразведчики отчитались о раскрытии серии диверсий в Новосибирске. По данным силовиков, за поджогом релейной станции в Советском районе и поджогом самолёта на заводе им. Чкалова стоит группа из трех молодых новосибирцев, двое из которых — несовершеннолетние.
— Раскрыта серия диверсий. Один из задержанных признался, что задание поджечь релейную станцию он получил в ходе переписки в мессенджере. Свои действия поджигатель и его сообщники фиксировали на камеру смартфона, а видеоотчет о своих преступных действиях отправили анонимному куратору. За диверсию им обещали заплатить 10 тысяч рублей, — сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк.
По предварительным данным МВД, задержанные причастны к поджогу на заводе им. Чкалова и еще одной диверсии в Советском районе.
— Кроме того, транспортными полицейскими предварительно установлена причастность молодых людей к аналогичным преступлениям — поджогу контейнера телекоммуникационного оборудования в Советском районе Новосибирска и самолета на территории Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова. — добавила Ирина Волк.
Всех троих подозреваемых суд заключил под стражу. За нарушение ч.2 ст.282 УК РФ (диверсия) предусмотрено наказание на срок от 12 до 20 лет лишения свободы.
Ранее НГС подробно писал о попытке сжечь самолет на территории завода — изначально ее посчитали фейком.