Открыл на ходу дверь и выдернул ключ: полицейский в выходной пустился в погоню за угнанным автомобилем

Полицейский Новосибирска Иван Василевич в свой выходной задержал пьяного водителя, который угнал автомобиль. Для этого ему пришлось пуститься в погоню на личном автомобиле.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, младший лейтенант полиции Иван Василевич ехал ночью на своей машине с женой и двумя детьми по улице Кубовой. В дороге мужчина заметил автомобиль, водитель которого ехал неуверенно и совершал опасные маневры. Подозрительная машина наехала на бордюр, повредила колесо и поехала дальше, чуть не въехав в автомобиль младшего лейтенанта.
Иван Василевич поехал за странной машиной, спешился и на ходу открыл дверь преследуемого автомобиля. Полицейский выключил зажигание и выдернул ключ. Иван Василевич задержал водителя автомобиля. Им оказался 31-летний житель Новосибирского района, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу. Полицейский сообщил о случившемся в дежурную часть.
— Спустя мгновение к месту происшествия подоспел другой мужчина, который пояснил, что остановленная легковушка принадлежит ему и несколько минут назад ее кто-то угнал. Гражданин также добавил, что неподалеку припарковался и, оставив свой автомобиль открытым, отлучился в магазин, а когда вернулся, обнаружил пропажу имущества, после чего сам решил обследовать ближайшие улицы, — добавили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Подозреваемого Иван Василевич передал сотрудникам ДПС. По результатам освидетельствования у него было установлено алкогольное опьянение. Задержанного привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Судом ему назначено наказание в виде 10 суток ареста. Также было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон»).
Младшего лейтенанта полиции Ивана Василевича поощрили правами начальника ГУ МВД по Новосибирской области.
В Новосибирске в августе задержали сотрудника СТО, которого подозревают в угоне автомобиля. Работник взял ключи от машины клиентки и решил на ней покататься.