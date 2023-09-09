Открыл на ходу дверь и выдернул ключ: полицейский в выходной пустился в погоню за угнанным автомобилем

Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, младший лейтенант полиции Иван Василевич ехал ночью на своей машине с женой и двумя детьми по улице Кубовой. В дороге мужчина заметил автомобиль, водитель которого ехал неуверенно и совершал опасные маневры. Подозрительная машина наехала на бордюр, повредила колесо и поехала дальше, чуть не въехав в автомобиль младшего лейтенанта.

