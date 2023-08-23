«Решил покататься»: сотрудник СТО угнал автомобиль клиентки в Новосибирске и попал в ДТП

В Новосибирске задержали сотрудника станции техобслуживания (СТО), которого подозревают в угоне автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, работник взял ключи от машины клиентки и решил на нем покататься. Поездка завершилась дорожно-транспортным происшествием.
Заявление о пропаже Toyota Allex поступило в отдел полиции
— Выяснилось, что потерпевшая поставила свой автомобиль на станцию технического обслуживания для выполнения ремонтных работ. Злоумышленник, взяв ключи от чужого транспортного средства, решил покататься на нем, но в пути следования попал в дорожно-транспортное происшествие, — сообщили в ведомстве.
По факту произошедшего в Новосибирске возбудили уголовное дело по
В июле житель Новосибирска угнал два автомобиля за один день, чтобы уехать из города. Первую машину он бросил из-за того, что в ней закончился бензин.