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Тема дняАвтомобиль съехал в кювет и перевернулся
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«Решил покататься»: сотрудник СТО угнал автомобиль клиентки в Новосибирске и попал в ДТП

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

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Полицейские задержали подозреваемого

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В Новосибирске задержали сотрудника станции техобслуживания (СТО), которого подозревают в угоне автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, работник взял ключи от машины клиентки и решил на нем покататься. Поездка завершилась дорожно-транспортным происшествием.

Заявление о пропаже Toyota Allex поступило в отдел полиции № 3 «Заельцовский» УМВД России по Новосибирску, его подала владелица машины. В результате полицейские задержали подозреваемого в угоне, им оказался 27-летний работник СТО. В ведомстве уточнили, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

— Выяснилось, что потерпевшая поставила свой автомобиль на станцию технического обслуживания для выполнения ремонтных работ. Злоумышленник, взяв ключи от чужого транспортного средства, решил покататься на нем, но в пути следования попал в дорожно-транспортное происшествие, — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего в Новосибирске возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Специалисты решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В июле житель Новосибирска угнал два автомобиля за один день, чтобы уехать из города. Первую машину он бросил из-за того, что в ней закончился бензин.

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