Две девочки пострадали на Алтае во время катания на гидроцикле — ситуацией заинтересовался Бастрыкин

В Алтайском крае две девочки получили травмы во время катания на гидроцикле. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по этому факту. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
— Инцидент произошел 24 августа на озере у села Старобелокуриха. Мужчина, управляя гидроциклом, при повороте допустил наезд на деревянный пирс. В результате две его дочери в возрасте 17 и 12 лет, которые находились на надувном плоте, прицепленном к гидроциклу, получили травмы. Их госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, — сообщили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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