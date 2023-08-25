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Врезался в деревянный пирс: двое детей пострадали на Алтае во время катания на гидроцикле

Следователи проводят проверку

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Водитель гидроцикла не вписался в поворот

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В Алтайском крае двое детей получили травмы во время катания на гидроцикле. Как сообщили в пресс-службе СК региона, водитель, управляя водным транспортом врезался в пирс.

- 24 августа мужчина, управляя гидроциклом, при повороте допустил наезд на деревянный пирс. В результате двое его дочерей в возрасте 17-ти и 12-ти лет, которые находились на надувном плоте, прицепленном к гидроциклу, получили травмы. Они госпитализированы в медицинское учреждение, - пояснили в СК.

Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее в реке Мульта Республики Алтай утонул 2-летний мальчик. Ребенка унесло течением.

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