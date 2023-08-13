Сына унесло течением: тело 2-летнего мальчика нашли в реке на Алтае

В реке Мульта Республики Алтай утонул
По версии следствия, вечером 10 августа
— В ходе организованных поисков около 19:35 на расстоянии около 700 метров вниз по течению от места происшествия в реке Мульта спасателями обнаружено тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти, — сообщили следователи.
После случившегося в СК России по Республике Алтай по результатам проверки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи проводят процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Специалистам предстоит проверить условия жизни, воспитания ребенка, а также эффективность деятельности органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних района.
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