Сына унесло течением: тело 2-летнего мальчика нашли в реке на Алтае

В реке Мульта Республики Алтай утонул 2-летний мальчик, ребенка унесло течением. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Республике Алтай.

По версии следствия, вечером 10 августа 22-летняя жительница села Мульта пошла купаться. Мама оставила на берегу реки своего 2-летнего сына. Когда женщина находилась в воде, то увидела, что малыш оказался в реке и его уносило течением. Спасти мальчика самостоятельно женщина не смогла, она обратилась за помощью в 112.