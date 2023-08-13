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Сына унесло течением: тело 2-летнего мальчика нашли в реке на Алтае

Мама пошла купаться, а малыша оставила на берегу

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После случившегося следователи возбудили уголовное дело

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В реке Мульта Республики Алтай утонул 2-летний мальчик, ребенка унесло течением. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Республике Алтай.

По версии следствия, вечером 10 августа 22-летняя жительница села Мульта пошла купаться. Мама оставила на берегу реки своего 2-летнего сына. Когда женщина находилась в воде, то увидела, что малыш оказался в реке и его уносило течением. Спасти мальчика самостоятельно женщина не смогла, она обратилась за помощью в 112.

— В ходе организованных поисков около 19:35 на расстоянии около 700 метров вниз по течению от места происшествия в реке Мульта спасателями обнаружено тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти, — сообщили следователи.

После случившегося в СК России по Республике Алтай по результатам проверки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи проводят процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Специалистам предстоит проверить условия жизни, воспитания ребенка, а также эффективность деятельности органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних района.

Недавно в Чемальском районе Республики Алтай 5-летняя девочка из Новосибирской области утонула во время отдыха с семьей.

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