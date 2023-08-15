«Всё искупил, жизнь с белого листа!»: убийца, который отпилил голову молодой матери, — на свободе

«Перед Богом он чист»

Мать Самойлова сказала 29.RU, что Вячеслав пробыл около трех месяцев на СВО, получил ранение, а теперь вернулся домой и получил помилование. До колонии работал в охранном предприятии.

Сыновьями Ольга гордится — на спецоперацию, по ее словам, пошел и младший брат Вячеслава.



— Ну вину он полностью не признал, в чем его обвинили, — рассказала Ольга. — А так... Он даже если бы и работал, как началась ****** [спецоперация] [ушел бы на СВО], как у меня первый сын, младший. И старший сын, который был под следствием, он бы тоже сразу бы пошел. Но в связи с тем, что такие ситуации были, после того, как его судили, он попал в колонию, и при первой же возможности он ушел. Они не сидят дома. Так сложилось, что он попозже, но ушел.

