«Всё искупил, жизнь с белого листа!»: убийца, который отпилил голову молодой матери, — на свободе

Мать Ольги Шляминой до сих пор не отошла от горя: два года назад ее
Желала смертной казни, а по итогу — он дома
Ольга Шлямина жила в городе Новодвинске Архангельской области, пропала 20 марта 2021 года. По соцсетям тогда разлетелись посты с ориентировкой.
20 марта Ольга Шлямина ушла из дома вечером, на следующий день у нее был выходной. Ее мама Людмила насторожилась, что дочь не отвечает на звонки, но не хотела думать на плохое. Может, заночевала в гостях? Много раз звонила дочке, переживала, и когда пришел рабочий день, — поехала к Ольге на работу. Там девушку тоже потеряли. Мать написала заявление в полицию.
Спустя пять дней Ольгу обнаружили в лесу обезглавленной. Причем голову нашли только спустя несколько дней. Людмила даже не могла по-человечески проститься с дочкой — шли экспертизы, судебно-медицинская и генетическая. Всё это было ужаснейшим испытанием.
Мать до сих пор сожалеет, что Ольга связалась с Самойловым. Знала, что дочь постоянно ссорится с ним. Что тот даже бил ее — многие видели синяки у девушки, но она никогда не рассказывала о личных конфликтах с парнем. Девушка планировала от него уйти — за ней ухаживал коллега. Она тогда работала администратором в торговой сети. Если бы не пьяный Самойлов и очередная ссора — Оля была бы жива.
Слухи о том, что после всего этого Самойлов на свободе и строит новую жизнь с нуля, потрясли Людмилу. Когда мы общались с ней в 2021 году о том, каким должно быть наказание, она сказала:
— Я жалею, что отменили смертную казнь в России.
Теперь мать Ольги едва говорит от шока. Не может осознать, что такое возможно — человек, который отобрал у близких дочку, маму, подругу, — вернулся к прежней жизни, в общество:
— Я еще не осознала, что на самом деле это происходит. Меня спрашивают: «Это правда?», а я говорю: «Я не знаю!» Слухи ходили, что его в гробу везут убитого, хоронить. А тут бах! И он оказывается дома!
Самойлов не был ранее судим, наказание отбывал в колонии строгого режима. Сначала из собственных источников 29.RU стало известно, что человек с такими персональными данными в местах лишения свободы по Архангельской области не числится. А потом это подтвердила редакции его мать, которая, в отличие от Людмилы, счастлива.
«Перед Богом он чист»
Мать Самойлова сказала 29.RU, что Вячеслав пробыл около трех месяцев на СВО, получил ранение, а теперь вернулся домой и получил помилование. До колонии работал в охранном предприятии.
Сыновьями Ольга гордится — на спецоперацию, по ее словам, пошел и младший брат Вячеслава.
— Ну вину он полностью не признал, в чем его обвинили, — рассказала Ольга. — А так... Он даже если бы и работал, как началась ****** [спецоперация] [ушел бы на СВО], как у меня первый сын, младший. И старший сын, который был под следствием, он бы тоже сразу бы пошел. Но в связи с тем, что такие ситуации были, после того, как его судили, он попал в колонию, и при первой же возможности он ушел. Они не сидят дома. Так сложилось, что он попозже, но ушел.
Вину Самойлов, действительно, полностью не признал. Утверждал следствию, что не желал смерти Ольге... Вот как это объясняли в региональном управлении Следственного комитета РФ:
— На допросе обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что 21 марта по месту его жительства в Новодвинске между ним и знакомой произошла ссора из-за ее беспочвенной ревности. В порыве гнева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес два удара рукой по голове потерпевшей, отчего та упала и ударилась головой об пол. Наступления ее смерти не желал. Обнаружив, что пострадавшая не подает признаков жизни, предпринял меры к сокрытию следов преступления, расчленил тело, фрагменты которого оставил в разных местах, а также избавился от ножовки по металлу. В содеянном раскаивается.
Самойлов даже пытался обжаловать приговор в областном и кассационном суде. С него взыскали 3 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу малолетнего сына убитой.
— Про то, что искупить вину... Конечно, знаю, что доля вины его есть. И, как говорится, перед Богом он сейчас чист. Он освобожден, у него помилование. Жизнь с белого листа! — рассуждает мать освободившегося Ольга Самойлова.
Знакомые Самойлова подтвердили редакции, что тот в конце июня находился в госпитале, планировал вернуться в Новодвинск, а затем куда-нибудь переехать. Мы позвонили по двум телефонным номерам Вячеслава, но оба оказались отключены. Его мать о дальнейших планах не знает, говорит, что сын пока отдыхает:
— Он только что пришел. Еще реабилитацию не прошел...
— Он учился на командира и был командиром пулеметного... Я знаю, у меня сына всегда уважали, и на работе [в том числе]. Он работал, охрана была. Так случилось просто. Ни от чего не застрахован, правильно? Если бы знал, подложил кусочек сена. Всё, конечно, искупил, доля вины его была. Сейчас пойдет, подлечится, и дальше жизнь продолжается.
Реально ли оспорить помилование?
Подобная ситуация возможна в любом регионе. К примеру, родители Веры Пехтелевой тоже сомневаются, что наказание отбывает убийца их дочери, — он избивал ее несколько часов, пока она не умерла.
За общим комментарием по теме мы обратились к Дмитрию Дерену, представителю коллегии адвокатов «Федерация Права»:
— Этот тот случай, когда не привести примеры из практики, — практики такой, думаю, нет ни у кого по стране, — рассуждает Дмитрий. — Человека, который из мест лишения свободы отправился на СВО, а после оказался на свободе, — вернуть в колонию невозможно. Это реалии сегодняшнего дня. Помилование участвующих в СВО заключенных подтверждено президентом Владимиром Путиным. И я сомневаюсь, что могут быть юридические кейсы, показывающие, что это можно оспорить.