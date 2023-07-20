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Кадастровый инженер дал 100 тысяч чиновнику мэрии за оформление земли — его судили за передачу взятки

Инженер признался, что выступил посредником, и сдал сотрудника администрации

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Всего чиновнику мэрии предназначалось 700 тысяч за услуги по оформлению земли

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Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 47-летнему индивидуальному предпринимателю Вадиму Большакову. Его признали виновным в посредничестве при передаче взятки (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) бывшему начальнику правового управления мэрии Роману Сальникову.

— Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно со штрафом в 1,4 млн рублей, — говорится в решении суда.

Приговор в законную силу не вступил. На обжалование у сторон есть 15 дней.

По версии следствия, в июне 2019 года Вадим Большаков, который предоставлял услуги кадастрового инженера, передал 100 тысяч рублей начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии Роману Сальникову. Предполагалось, что это только часть взятки из общей суммы в 700 тысяч.

Следователи сообщали, что деньги через Большакова передал «собственник земельных участков на территории Дзержинского района». Силовики выяснили, что Сальников за вознаграждение согласился оформить участок на улице Сурикова: утвердить схему расположения земли на кадастровом плане без проекта межевания.

В итоге чиновник подготовил необходимые документы и, «используя свой авторитет по службе», согласовал проекты постановлений.

Источник НГС в силовых структурах сообщил, что после задержания Большаков заключил сделку со следствием и дал показания, позволившие задержать Сальникова. Чиновника арестовали в марте 2020 года. Его обвинили в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Дело Сальникова сейчас рассматривается в суде.

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