Кадастровый инженер дал 100 тысяч чиновнику мэрии за оформление земли — его судили за передачу взятки

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор
— Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на
Приговор в законную силу не вступил. На обжалование у сторон есть
По версии следствия, в июне 2019 года Вадим Большаков, который предоставлял услуги кадастрового инженера, передал 100 тысяч рублей начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии Роману Сальникову. Предполагалось, что это только часть взятки из общей суммы в 700 тысяч.
Следователи сообщали, что деньги через Большакова передал «собственник земельных участков на территории Дзержинского района». Силовики выяснили, что Сальников за вознаграждение согласился оформить участок на улице Сурикова: утвердить схему расположения земли на кадастровом плане без проекта межевания.
В итоге чиновник подготовил необходимые документы и, «используя свой авторитет по службе», согласовал проекты постановлений.
Источник НГС в силовых структурах сообщил, что после задержания Большаков заключил сделку со следствием и дал показания, позволившие задержать Сальникова. Чиновника арестовали в марте 2020 года. Его обвинили в получении взятки в крупном размере (