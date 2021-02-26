Дело против экс-начальника правового управления мэрии передали в суд

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии города Романа Сальникова. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК региона по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, Сальникова обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в крупном размере).