Дело против экс-начальника правового управления мэрии передали в суд

Дело Романа Сальникова передали в суд в Новосибирске
Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии города Романа Сальникова. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщила старший помощник руководителя
— По данным следствия, весной 2019 года гражданин, собственник земельных участков на территории Дзержинского района, через посредника — директора коммерческой организации — предложил начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска получить от него взятку в виде денег в размере
Затем, по версии следствия, Сальников подготовил необходимые документы и, «используя свой авторитет по службе», согласовал проекты постановлений, хотя ранее подобные заявления отклонялись из-за отсутствия проекта межевания.
В мае 2019 года были вынесены постановления «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова».
— В июне 2019 года за совершение незаконных действий начальник управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска получил от посредника денежные средства в размере
Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления ФСБ по области.
О задержании бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии стало известно в марте 2020 года. Чуть позже следователи рассказали подробности уголовного дела, которое возбудили против экс-начальника правового управления мэрии Романа Сальникова.