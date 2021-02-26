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Дело против экс-начальника правового управления мэрии передали в суд

Роман Сальников подозревается в получении взятки

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По версии следствия, за взятку Роман Сальников утвердил схему расположения участка на кадастровом плане&nbsp;

По версии следствия, за взятку Роман Сальников утвердил схему расположения участка на кадастровом плане 

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Дело Романа Сальникова передали в суд в Новосибирске

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии города Романа Сальникова. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК региона по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, Сальникова обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в крупном размере).

— По данным следствия, весной 2019 года гражданин, собственник земельных участков на территории Дзержинского района, через посредника — директора коммерческой организации — предложил начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска получить от него взятку в виде денег в размере 700 тысяч рублей за способствование им в силу своего должностного положения совершить незаконные действия в его пользу, а именно решить вопрос об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова города Новосибирска, на что работник мэрии согласился, — рассказали в Следственном комитете.

Затем, по версии следствия, Сальников подготовил необходимые документы и, «используя свой авторитет по службе», согласовал проекты постановлений, хотя ранее подобные заявления отклонялись из-за отсутствия проекта межевания.

В мае 2019 года были вынесены постановления «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова».

— В июне 2019 года за совершение незаконных действий начальник управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска получил от посредника денежные средства в размере 100 тысяч рублей в качестве части взятки от общей суммы 700 тысяч рублей, — сообщила Анастасия Кулешова.

Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления ФСБ по области.

О задержании бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии стало известно в марте 2020 года. Чуть позже следователи рассказали подробности уголовного дела, которое возбудили против экс-начальника правового управления мэрии Романа Сальникова.

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