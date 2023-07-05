В Красноярске огласили приговор Полине Дворкиной: она убила своего отца и напала на детсад

Красноярский краевой суд вынес приговор Полине Дворкиной, которую обвиняли в убийстве отца и нападении на детский сад, передает NGS24.RU.



Дворкиной назначили 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года и с содержанием в колонии общего режима. Также суд назначил Дворкиной лечение у врача-психиатра в месте лишения свободы и присудил один миллион рублей в качестве компенсации матери Дворкиной. Суд постановил уничтожить футболку, в которой ранее появлялась Дворкина, публично выступавшая на тему феминизма.