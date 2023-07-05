В Красноярске огласили приговор Полине Дворкиной: она убила своего отца и напала на детсад

Красноярский краевой суд вынес приговор Полине Дворкиной, которую обвиняли в убийстве отца и нападении на детский сад, передает NGS24.RU.
Дворкиной назначили 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года и с содержанием в колонии общего режима. Также суд назначил Дворкиной лечение у врача-психиатра в месте лишения свободы и присудил один миллион рублей в качестве компенсации матери Дворкиной. Суд постановил уничтожить футболку, в которой ранее появлялась Дворкина, публично выступавшая на тему феминизма.
Ранее прокурор края Роман Тютюник запрашивал для Дворкиной 19 лет лишения свободы в колонии общего режима и 2 года ограничения свободы.
Полина Платоновна Дворкина, она же Софья Олеговна Кечина — дочь известного красноярского журналиста Натальи Кечиной (незадолго до преступления девушка сменила фамилию, имя и отчество). 30 марта 2022 года она застрелила своего отца Олега Кечина в квартире, где они жили. Затем Полина пришла в детский сад
Напомним, 28 марта 2022 года девушка застрелила своего отца и пришла со спрятанным под одеждой ружьем в детский сад на улице Менжинского. Оружие было зарегистрировано на нее. С собой девушка принесла 39 патронов. Охранники ее не остановили, и Полина без проблем прошла в детский сад. Там ее сумели обезвредить физинструктор и две воспитательницы.
Сама Полина Дворкина признала себя виновной в убийстве, но не согласилась с квалификацией преступления. По части нападения на группу детского сада свою вину Дворкина признала частично.
Ранее суд вынес приговор охранникам детского сада, куда пришла Дворкина. NGS24.RU рассказывал, какой срок получили сотрудница охранной фирмы и ее директор.
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