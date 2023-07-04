72-летний мужчина с пистолетом напал на алтайский банк — перед этим мошенники оформили на него кредит в 2 миллиона

72-летний пенсионер напал на отделение банка в Рубцовске в Алтайском крае — перед этим мошенники убедили его оформить кредиты на 2 миллиона. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на местное МВД.
Алтайские полицейские завели уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбойное нападение). Пенсионера задержали полицейские после сообщения работников банка о мужчине с предметом, похожим на оружие.
— Установлено, что при себе у мужчины был пневматический пистолет, он изъят, — сообщили в краевом МВД.
Там добавили, что перед этим мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Неизвестные убедили пенсионера оформить кредиты на сумму около 2 миллионов рублей. По этом факту следователи также возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В мае жительница Алтая решила съездить в Новосибирск и потеряла больше 17 тысяч из-за мошенников.