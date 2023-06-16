Сибиряк увез чужого ребенка на попутках: 9-летнего мальчика нашли через сутки в лесах Горного Алтая

В Горном Алтае 29-летний мужчина подозревается в похищении
Домой мальчик не вернулся, самостоятельные поиски результатов не принесли. Родители ночью обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. На следующий день,
По каким причинам мужчина мог вывезти ребенка в лес, в пресс-службе СК не уточнили. Подозреваемому предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).
— В ходе осмотра места происшествия изъяты необходимые объекты для проведения исследований, — добавили в пресс-службе СК по Республике Алтай.
Расследование дела продолжается, сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.
В начале июня трех жителей Омска признали виновными в разбое и похищении двух жителей Новосибирска.