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Тема дняУвез чужого ребенка на попутках
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Сибиряк увез чужого ребенка на попутках: 9-летнего мальчика нашли через сутки в лесах Горного Алтая

Причины похищения ребенка неизвестны

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Следователи задержали подозреваемого

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В Горном Алтае 29-летний мужчина подозревается в похищении 9-летнего ребенка. Как рассказали в пресс-службе СК по Республике Алтай, 14 июня в поселке Дубровка Майминского района ребенок ушел из дома кататься на велосипеде. В поселке он встретил знакомого молодого человека, который предложил поехать на попутном транспорте в поселок Куташ Майминского района.

Домой мальчик не вернулся, самостоятельные поиски результатов не принесли. Родители ночью обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. На следующий день, 15 июня, в 14 часов мальчика удалось найти. Он был в лесу возле поселка Куташ.

По каким причинам мужчина мог вывезти ребенка в лес, в пресс-службе СК не уточнили. Подозреваемому предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

— В ходе осмотра места происшествия изъяты необходимые объекты для проведения исследований, — добавили в пресс-службе СК по Республике Алтай.

Расследование дела продолжается, сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

В начале июня трех жителей Омска признали виновными в разбое и похищении двух жителей Новосибирска.

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