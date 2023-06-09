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Тема дняОбыски в детском саду
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Силовики устроили обыски в одном из детских садов Новосибирска

Следователи работают в рамках уголовного дела

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Подробности уголовного дела пока не известны

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В одном из детских садов Кировского района прошли обыски — информацию об этом подтвердили правоохранительные органы.

— Следственными органами СКР по Новосибирской области расследуется уголовное дело, проводятся неотложные следственные действия, — сообщили НГС в Следственном комитете. Там не уточнили, о каком именно садике идет речь и задержана ли заведующая.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области НГС сказали, что в детсаду «проводились оперативные мероприятия».

В апреле обыски прошли в администрации Куйбышевского района. По данным источника НГС, силовики проводили оперативно-следственные действия в кабинете замглавы администрации.

По сведениям НГС, чиновник может быть причастен к мошенничеству. Заместитель главы администрации якобы способствовал фермерскому хозяйству в незаконном получении субсидии от Минсельхоза.

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