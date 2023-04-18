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ФСБ и МВД пришли с обыском в администрацию Куйбышевского района — возбуждено уголовное дело

Оперативные мероприятия прошли 18 апреля

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Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве

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В Новосибирской области сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Новосибирской области провели обыски в администрации Куйбышевского района. По данным источника НГС, силовики проводили оперативно-следственные действия в кабинете заместителя главы администрации Александра Стрещенко.

По сведениям НГС, чиновник может быть причастен к мошенничеству. Заместитель главы администрации якобы способствовал фермерскому хозяйству в незаконном получении субсидии от Минсельхоза.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Обвинение чиновнику не предъявлено.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой подтвердить и прокомментировать данные. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию. Издание также обратилось к главе района Олегу Караваеву с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пока не поступил.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области НГС сообщили, что следственные органы СКР по региону не проводят «следственные действия в администрации Куйбышевского района».

В начале февраля в рабочем кабинете главы Краснозерского района прошли обыски. По информации источников, обыск провели сотрудники СКР.

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ОбыскиКуйбышевский районМошенничество
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