ФСБ и МВД пришли с обыском в администрацию Куйбышевского района — возбуждено уголовное дело

В Новосибирской области сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Новосибирской области провели обыски в администрации Куйбышевского района. По данным источника НГС, силовики проводили оперативно-следственные действия в кабинете заместителя главы администрации Александра Стрещенко.
По сведениям НГС, чиновник может быть причастен к мошенничеству. Заместитель главы администрации якобы способствовал фермерскому хозяйству в незаконном получении субсидии от Минсельхоза.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Обвинение чиновнику не предъявлено.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой подтвердить и прокомментировать данные. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию. Издание также обратилось к главе района Олегу Караваеву с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пока не поступил.
В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области НГС сообщили, что следственные органы СКР по региону не проводят «следственные действия в администрации Куйбышевского района».
В начале февраля в рабочем кабинете главы Краснозерского района прошли обыски. По информации источников, обыск провели сотрудники СКР.