Сибирячка напала с разбитой бутылкой на доставщика суши: чем закончилась история

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор 28-летней Валентине У., которая напала на доставщика суши. Девушка пыталась обжаловать решение в областном суде. Девушку признали виновной в разбое с угрозой применения насилия.
Как указано в материалах дела, 19 июня Валентина находилась около дома на Карла Маркса, 7 в состоянии алкогольного опьянения. Там она увидела доставщика суши.
— Она подошла к нему, приставила к его шее горлышко от разбитой бутылки, имеющее острые края, а также направила в его сторону газовый баллончик, после чего потребовала отдать ей ценное имущество, — рассказала НГС старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Татьяна Соломатова.
На это курьер ответил, что у него нет ценного имущества, тогда Валентина потребовала отдать ей пакет с суши. Опасаясь за свою жизнь, доставщик отдал суши и один набор палочек на общую сумму 1105 рублей. После этого женщина начала требовать от потерпевшего отдать ей телефон и ключи от машины, курьер отказался.
— У., продолжая удерживать возле шеи курьера горлышко от бутылки, потребовала не кричать, высказав в адрес курьера словесную угрозу порезать ему шею, а также потребовала сесть в его автомобиль и уехать, — добавила Татьяна Соломатова.
После этого доставщик сел в машину и уехал, Валентина с пакетом суши также скрылась с места преступления.
Ленинский районный суд вынес приговор сибирячке в феврале — ей дали 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Девушка пыталась обжаловать решение в областном суде, но приговор оставили без изменений. Он вступил в силу 5 мая.