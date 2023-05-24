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Сибирячка напала с разбитой бутылкой на доставщика суши: чем закончилась история

Суд оставил в силе обвинительный приговор

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Девушка отняла у курьера суши и палочки на 1105 рублей

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Новосибирский областной суд оставил в силе приговор 28-летней Валентине У., которая напала на доставщика суши. Девушка пыталась обжаловать решение в областном суде. Девушку признали виновной в разбое с угрозой применения насилия.

Как указано в материалах дела, 19 июня Валентина находилась около дома на Карла Маркса, 7 в состоянии алкогольного опьянения. Там она увидела доставщика суши.

— Она подошла к нему, приставила к его шее горлышко от разбитой бутылки, имеющее острые края, а также направила в его сторону газовый баллончик, после чего потребовала отдать ей ценное имущество, — рассказала НГС старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Татьяна Соломатова.

На это курьер ответил, что у него нет ценного имущества, тогда Валентина потребовала отдать ей пакет с суши. Опасаясь за свою жизнь, доставщик отдал суши и один набор палочек на общую сумму 1105 рублей. После этого женщина начала требовать от потерпевшего отдать ей телефон и ключи от машины, курьер отказался.

— У., продолжая удерживать возле шеи курьера горлышко от бутылки, потребовала не кричать, высказав в адрес курьера словесную угрозу порезать ему шею, а также потребовала сесть в его автомобиль и уехать, — добавила Татьяна Соломатова.

После этого доставщик сел в машину и уехал, Валентина с пакетом суши также скрылась с места преступления.

Ленинский районный суд вынес приговор сибирячке в феврале — ей дали 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Девушка пыталась обжаловать решение в областном суде, но приговор оставили без изменений. Он вступил в силу 5 мая.

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