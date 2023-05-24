Сибирячка напала с разбитой бутылкой на доставщика суши: чем закончилась история

Как указано в материалах дела, 19 июня Валентина находилась около дома на Карла Маркса, 7 в состоянии алкогольного опьянения. Там она увидела доставщика суши.

— Она подошла к нему, приставила к его шее горлышко от разбитой бутылки, имеющее острые края, а также направила в его сторону газовый баллончик, после чего потребовала отдать ей ценное имущество, — рассказала НГС старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Татьяна Соломатова.