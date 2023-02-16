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Пьяная сибирячка напала на доставщика суши — она испугала мужчину горлышком от разбитой бутылки

Суд приговорил ее к заключению в колонии общего режима

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Приговор еще можно обжаловать

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В Ленинском районном суде Новосибирска вынесли приговор женщине, которая напала на доставщика суши.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО, инцидент произошел летом 2022 года.

Пьяная 28-летняя сибирячка в одной руке держала горлышко от разбитой бутылки, в другой — газовый баллончик. Она потребовала от мужчины «передать имущество», сообщили в ведомстве.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой с применением предметов в качестве оружия»).

— Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — добавили в прокуратуре.

Приговор в законную силу еще не вступил.

В январе чоповцы задержали мужчину, который вскрыл павильон, украл недорогой мобильник и 3 тысячи рублей из кассы. Он успел сбежать с места преступления, но потом вернулся — по просьбе охраны.

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