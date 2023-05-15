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Тема дняСибирячка заявила о похищении человека
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Сибирячка заявила, что у нее на глазах похитили мужчину: его затолкали в машину на Затулинке

Она сняла на видео последствия инцидента: с машины, на которой увезли новосибирца, сорвали номера

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Вот с этого места примерно в полшестого вечера на виду у всех неизвестные на двух машинах похитили мужчину

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Жительница Новосибирска заявила, что стала свидетельницей похищения мужчины на улице Зорге, 50. По ее словам, инцидент произошел сегодня, 15 мая, в районе 17:30.

Женщина из окна успела снять машину, на которой увезли мужчину: в ролике видно, как с автомобиля срывают госномера.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС

— Я была дома, слышу крики: «Помогите! Не трогайте! Не надо, пожалуйста!» Выглядываю в окно, а там толпа человек семь-восемь бьют парнишку в живот — он согнулся. И тащат его к машине. Я закричала, что полицию вызову. И схватила телефон, он у меня на зарядке был, а один из парней увидел, что я снимаю, и оторвал номера. Парня уже запихали в машину. В общем, они все погрузились и уехали. Вторая машина была уже без номеров, — рассказала очевидица.

Обе машины были серого цвета — «Нисссан» и «Субару». Полиция, по словам жительницы, приехала через несколько минут, изучила видео и передала номер в ГИБДД. НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по НСО.

В январе 2023 года полиция проверяла сообщение о похищении человека в Заельцовском районе.

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