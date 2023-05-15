Сибирячка заявила, что у нее на глазах похитили мужчину: его затолкали в машину на Затулинке

— Я была дома, слышу крики: «Помогите! Не трогайте! Не надо, пожалуйста!» Выглядываю в окно, а там толпа человек семь-восемь бьют парнишку в живот — он согнулся. И тащат его к машине. Я закричала, что полицию вызову. И схватила телефон, он у меня на зарядке был, а один из парней увидел, что я снимаю, и оторвал номера. Парня уже запихали в машину. В общем, они все погрузились и уехали. Вторая машина была уже без номеров, — рассказала очевидица.

