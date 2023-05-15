Сибирячка заявила, что у нее на глазах похитили мужчину: его затолкали в машину на Затулинке

Жительница Новосибирска заявила, что стала свидетельницей похищения мужчины на улице Зорге, 50. По ее словам, инцидент произошел сегодня,
Женщина из окна успела снять машину, на которой увезли мужчину: в ролике видно, как с автомобиля срывают госномера.
— Я была дома, слышу крики: «Помогите! Не трогайте! Не надо, пожалуйста!» Выглядываю в окно, а там толпа человек семь-восемь бьют парнишку в живот — он согнулся. И тащат его к машине. Я закричала, что полицию вызову. И схватила телефон, он у меня на зарядке был, а один из парней увидел, что я снимаю, и оторвал номера. Парня уже запихали в машину. В общем, они все погрузились и уехали. Вторая машина была уже без номеров, — рассказала очевидица.
Обе машины были серого цвета — «Нисссан» и «Субару». Полиция, по словам жительницы, приехала через несколько минут, изучила видео и передала номер в ГИБДД. НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по НСО.
В январе 2023 года полиция проверяла сообщение о похищении человека в Заельцовском районе.