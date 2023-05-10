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Убийство девушки в Искитиме

«Радовалась, что поедет домой на выходные»: знакомые — об убитой девушке из Искитима

Погибшая студентка училась на сурдопереводчика

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Погибшую девушку описывают как активного и жизнерадостного человека

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Погибшая в Искитиме 17-летняя девушка училась в Новосибирске на сурдопереводчика. По информации источников НГС, сибирячку 9 мая колуном убил брат. Знакомые погибшей рассказали редакции, какой при жизни была убитая.

По словам преподавателей и студентов, в Новосибирске девушка жила в общежитии, но на выходные всегда возвращалась домой, в Искитим.

— В пятницу она радовалась, что можно наконец-то уехать из общаги домой, — рассказала НГС знакомая девушки. — У нее рано умерла мама, семья с приемными детьми. Сейчас их 18 человек в семье.

По словам преподавателей, студентка неплохо училась, хотя особых достижений у нее не было:

— Обычная студентка, первую пару любила поспать, потом нагоняла. Не самая примерная, скорее пацаненок, чем девушка: носила спортивную одежду, бейсболки. Несмотря на то что она закончила коррекционную школу, никаких проблем с головой у нее внешне заметных не было. А задатки хорошие были. Мог вырасти хороший человечек, — рассказали преподаватели погибшей девушки.

Ранее НГС писал о том, как оценили семью девушки в опеке Искитимского района. В общей сложности отец и мачеха, а прежде — покойная мама Юлии вырастили 35 детей.

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