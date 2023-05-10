«Радовалась, что поедет домой на выходные»: знакомые — об убитой девушке из Искитима

По словам преподавателей и студентов, в Новосибирске девушка жила в общежитии, но на выходные всегда возвращалась домой, в Искитим.

— В пятницу она радовалась, что можно наконец-то уехать из общаги домой, — рассказала НГС знакомая девушки. — У нее рано умерла мама, семья с приемными детьми. Сейчас их 18 человек в семье.