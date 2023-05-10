«Радовалась, что поедет домой на выходные»: знакомые — об убитой девушке из Искитима

Погибшая в Искитиме 17-летняя девушка училась в Новосибирске на сурдопереводчика. По информации источников НГС, сибирячку 9 мая колуном убил брат. Знакомые погибшей рассказали редакции, какой при жизни была убитая.
По словам преподавателей и студентов, в Новосибирске девушка жила в общежитии, но на выходные всегда возвращалась домой, в Искитим.
— В пятницу она радовалась, что можно наконец-то уехать из общаги домой, — рассказала НГС знакомая девушки. — У нее рано умерла мама, семья с приемными детьми. Сейчас их 18 человек в семье.
По словам преподавателей, студентка неплохо училась, хотя особых достижений у нее не было:
— Обычная студентка, первую пару любила поспать, потом нагоняла. Не самая примерная, скорее пацаненок, чем девушка: носила спортивную одежду, бейсболки. Несмотря на то что она закончила коррекционную школу, никаких проблем с головой у нее внешне заметных не было. А задатки хорошие были. Мог вырасти хороший человечек, — рассказали преподаватели погибшей девушки.
Ранее НГС писал о том, как оценили семью девушки в опеке Искитимского района. В общей сложности отец и мачеха, а прежде — покойная мама Юлии вырастили 35 детей.