Миллион, застройщик и мама инженера: как с берега Оби «увели» 5 гектаров — их выделяли для парка

28 апреля стало известно о задержании экс-главы Мичуринского сельсовета Андрея Юрченко и бывшего кадастрового инженера Александра Маньковского — их подозревают в переводе муниципальной земли в частную. НГС выяснил, что дело появилось не на пустом месте: еще одно, гражданское, по иску прокуратуры с требованием признать недействительной сделку по продаже земли на берегу Оби рассматривает Новосибирский районный суд, изучают схемы бывшего чиновника и в Заельцовском районе. Подробнее о том, как распродавали участки, а также о многомиллионном имуществе Юрченко, появившемся на деньги «из воздуха», — в материале Лизы Пичугиной.
В конце прошлой недели стало известно о задержании бывшего главы Мичуринского сельсовета Новосибирской области Андрея Юрченко. Как сообщил источник НГС, знакомый с ходом следствия, его и бывшего кадастрового инженера Александра Маньковского подозревают в переводе земли из госсобственности в частную.
Как стало известно НГС, речь идет о землях вокруг Краснообска: часть из них расположены на берегу Оби, часть — вдоль Советского шоссе.
Претензий к Андрею Юрченко как экс-главе сельсовета немало. Земельные махинации, кроме силовиков, оперативных сотрудников УФСБ и следователей СК по региону, рассматривает, в частности, Новосибирский районный суд по иску прокуратуры Новосибирской области. Рассмотрение дела началось летом прошлого года и пока не завершено.
Инициатором разбирательства стал предприниматель Максим Полетаев, который занимается строительством на территории Мичуринского сельсовета — в Краснообске, поселке Элитный. Началось всё, признал он, с личного конфликта.
В начале
— Нарисовали проект, согласовали. Я на этом участке 1,5 года занимался выносом коммуникаций. Мы договорились распределить пополам финансовый результат. После того, как я коммуникации вынес, сказал, мол, давай всё как-то оформим письменно, раз участок готов, потому что у нас была устная договоренность. Он заявил, что никакой договоренности не было, я его неправильно понял. Поработал — спасибо, до свидания.
По оценке Максима Полетаева, стоимость земли после выноса коммуникаций выросла с 3 до 31 миллиона рублей. С 2020 года он пытается доказать свои права в суде. Параллельно он начал изучать «старые дела Юрченко», а потом отнес свои находки в прокуратуру.
5 гектаров на берегу и опальный застройщик
Как следует из иска прокуратуры в суд (копия имеется в распоряжении НГС), в конце июня 2014 года на территории Мичуринского сельсовета появился участок площадью 4,8 га на берегу Оби — в конце дороги от комплекса «Бавария» через дачный поселок «Солнечный». Этот участок муниципальные власти в июле продали компании «Академмедстрой», формально — для создания парка. Его стоимость по договору купли-продажи составила чуть больше 1,07 миллиона рублей.
Как объяснил прокуратуре директор застройщика Александр Корсаков, компания рассчитывалась не своими средствами.
— Денежные средства в размере
Деньги исправно поступили в бюджет сельсовета тремя платежами, но парк на выделенных гектарах у реки так и не построили. Впрочем, и не собирались, указывает в документе на тот момент и. о. прокурора района Олег Бадмаев со ссылкой на Корсакова: участок приобрели, чтобы потом продать его матери советника Андрея Юрченко Александра Маньковского — Татьяне Маньковской. Цена в заключенном в августе 2015 года договоре купли-продажи между «Академмедстроем» и Маньковской была та же — 1,07 миллиона.
— Маньковская Т. А. при даче объяснений пояснить, зачем она приобретала вышеуказанный земельный участок, не смогла, на все поставленные вопросы отвечала, что «земельными участками занимался, занимается мой сын, Маньковский А. Н., обращайтесь к нему», — описывает в иске прокурор.
«Академмедстрой», как следует из документа, деньги за сделку не получил. Покупательница представить доказательств оплаты не смогла. Ее представитель — сын Александр Маньковский — пояснить, каким образом деньги за землю были переданы Александру Корсакову, тоже не смог.
Прокуратура потребовала признать недействительными сделки между «Академмедстроем» и сельсоветом и между Татьяной Маньковской и «Академмедстроем». Дело всё еще рассматривает суд: как рассказал присутствовавший на заседаниях Максим Полетаев, на последнем 7 апреля суд назначил экспертизу, которая должна доказать, что при отчуждении земли сельсовет еще и занизил ее стоимость.
В иске прокуратуры отмечено, что Александр Корсаков о подозрительной сделке, от которой ничего не получил, рассказал сам. Сегодня он находится на домашнем аресте (как минимум формально) — правда, по другому делу. В момент сделки, по информации прокуратуры, он был женат на Марии Юрченко — сестре Андрея Юрченко.
Как делили «парк»
После перепродажи земли ее разделили на несколько частей. Два из получившихся участков принадлежат Татьяне Маньковской (по состоянию на февраль 2023 года — с 1 марта Росреестр скрывает имена физлиц — владельцев недвижимости). По документам использовать их можно для размещения объектов рекреационного назначения.
Еще один, для строительства базы отдыха, принадлежит директору компании «СМ Сибирь» Роману Лихошерстову. Компания на момент регистрации собственности в августе 2016 года принадлежала Николаю Юрченко — отцу Андрея Юрченко.
Еще один участок получил Вадим Ермилов — он тогда был председателем соседнего СНТСН «Солнечный». В нем, как известно из другого иска прокуратуры в Новосибирский районный суд (копия имеется в распоряжении НГС), тремя годами ранее жена Андрея Юрченко Ирина Шарнина купила два участка общей стоимостью 3 миллиона рублей.
Свою часть земли Вадим Ермилов разделил еще на несколько участков. Все они предназначены для спорта и рекреации.
Среди объявлений о продаже земли в Новосибирске спорных участков сегодня не нашлось, но активисты поселка Элитный их находили: Вадим Ермилов просил за свой участок (возможно, до разделения) 24,4 миллиона рублей. В том же «Солнечном» стоимость уже готовых домов с землёй варьируется сегодня от 7 до 50 миллионов рублей. Одним из преимуществ посёлка отмечают коммуникации — по словам Максима Полетаева, Вадиму Ермилову удалось продлить их и до своих новых владений.
— В течение 2015 года Ермилов подключился к сетям «Солнечного». У них был скандал, потому что садоводы были против, чтобы к их сетям кто-то подключался. Но он протянул туда электричество, водопровод, газ там появился, отсыпали туда дорогу, — рассказал Максим Полетаев. — Будучи главой администрации, Юрченко давал ему на все эти работы зеленый свет, там ведь нужна куча согласований.
В чатах Элитного жители активно обсуждали стройку: на береговой линии новые владельцы построили бетонный контур подпорной стены, а со стороны реки готовили котлован для причала. Это место активисты иронично назвали «Солнечной бухтой радости».
По мнению Максима Полетаева, все работы проводили фактически за счет главы сельсовета и в его интересах.
На широкую ногу
Нескромная жизнь бывшего главы не осталась незамеченной. Прокуратура обнаружила у семьи Юрченко расходы, значительно превышавшие ее общий задекларированный доход в период с 2009 по 2018 год. Подтвержденный документами ФНС доход семьи составил менее 6 миллионов рублей, а стоимость приобретенного за этот период имущества — земли, квартир, офисов, парковок, автомобилей и катера — почти 70 миллионов. После этого надзорное ведомство обратилось с иском в суд Новосибирского района, требуя от Юрченко вернуть государству всё имущество, что выше дохода по декларации (копия имеется в распоряжении НГС). Иск рассматривается в закрытом порядке, очередное заседание назначено на 18 мая.
Cреди расходов, помимо покупки недвижимости и транспорта, были и займы — тем же лицам, которые фигурируют и в земельном деле. Один, на 5,5 миллиона рублей, в июле 2013 года получил Александр Корсаков (в построенных им домах на Бульваре Молодежи, 38 и 40 расположены также приобретенные семьей Юрченко квартира, офисы и парковки), еще один, на 7 миллионов рублей, в 2012 году получил от Юрченко Вадим Ермилов. Максим Полетаев полагает, что эти деньги пошли на реализацию «бизнес-схем» главы сельсовета, но прямых подтверждений этому нет.
Есть и второе уголовное дело. По информации Максима Полетаева, его сегодня расследуют в Заельцовском районе — там расположен филиал Роскадастра по Новосибирской области.
— Дело возбуждено не по конкретным лицам, а по факту совершения преступления, но идет медленно. Суть в том, что когда Юрченко и Маньковский работали, у них был примерно один сценарий. Участок предоставляли от сельсовета в аренду для каких-то целей, на нем аффилированный арендатор строил некий домик, оформлял на него собственность и после этого получал право собственности на землю. Эти схемы были поставлены на поток, таких домиков много. И этих участков я знаю 6–7, но их, наверное, гораздо больше, — говорит предприниматель. — Условно, приобретали их за 100 тысяч, а продавали за 1,5 миллиона. И такие сделки проходили не только с муниципальными, но и с федеральными земельными участками.
Активисты поселка Элитный нашли целый ряд участков, «ушедших» из сельсовета подобным образом: 6 из них расположены вдоль Советского шоссе (два были оформлены на Александра Маньковского, один — на Николая Юрченко), 5 — вдоль железной дороги возле производства «Инмарко» (два из них были оформлены на Маньковского). Всего, по версии активистов, речь идет еще о 4 га — в дополнение к речным 5 га.
Подтвердить это журналисту НГС к моменту публикации официально не удалось. Сестра Андрея Юрченко Мария Юрченко, как следует из документов суда, выступала его представителем. НГС связался с женщиной, чтобы узнать позицию самого Юрченко, но от комментариев она отказалась.
Любопытно, что Андрей Юрченко руководил Мичуринским сельсоветом в тот момент, когда в нем начал активно развиваться коттеджный поселок «Планета» — он в конце