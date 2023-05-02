Миллион, застройщик и мама инженера: как с берега Оби «увели» 5 гектаров — их выделяли для парка

В конце прошлой недели стало известно о задержании бывшего главы Мичуринского сельсовета Новосибирской области Андрея Юрченко. Как сообщил источник НГС, знакомый с ходом следствия, его и бывшего кадастрового инженера Александра Маньковского подозревают в переводе земли из госсобственности в частную.



Как стало известно НГС, речь идет о землях вокруг Краснообска: часть из них расположены на берегу Оби, часть — вдоль Советского шоссе.



Претензий к Андрею Юрченко как экс-главе сельсовета немало. Земельные махинации, кроме силовиков, оперативных сотрудников УФСБ и следователей СК по региону, рассматривает, в частности, Новосибирский районный суд по иску прокуратуры Новосибирской области. Рассмотрение дела началось летом прошлого года и пока не завершено.

