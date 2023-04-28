В Новосибирске задержали экс-главу сельсовета. Его подозревают в переводе земель из госсобственности в частную

В Новосибирске задержали экс-главу Мичуринского сельсовета Андрея Юрченко. Его и бывшего кадастрового инженера Александра Маньковского подозревают в переводе земли из государственной собственности в частную.
Как сообщил НГС источник, Андрея Юрченко и Александра Маньковского подозревают в незаконном переводе земель, которые были предназначены для строительства дорог, в частную собственность. После чего земли продали. Участки находятся вокруг Краснообска, рядом с рекой Обь и вдоль Советского шоссе. На них построили коттеджи.
Проведение оперативных и следственных мероприятий, связанных с незаконным отчуждением земель Мичуринского сельсовета, подтвердили НГС в УФСБ.
Андрей Юрченко занимал пост главы Мичуринского сельсовета с 2010 по 2015 год. В сельсовете объяснили НГС, что не знают о случившемся, сотрудница отметила, что работает в сельсовете недавно. С нынешним главой Игорем Карасенко журналисту отказали связаться, потому что он также занял должность недавно.
На момент публикации связаться с Андреем Юрченко не удалось, его номер телефона недоступен. В пресс-службе Следственного комитета по НСО задержание не комментируют, в ГУ МВД по региону пообещали уточнить информацию.
27 апреля стало известно о том, что дело экс-главы Сузунского района Лилии Некрасовой и ее супруга Дмитрия направили в суд. Экс-главу обвиняют в мошенничестве.