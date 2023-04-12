Пожилая мать похитила почти три миллиона у сына и оставила его без жилья — ей дали условный срок

В Новосибирской области 62-летняя мать похитила у своего несовершеннолетнего сына деньги, предназначенные для покупки квартиры. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, женщину осудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
— Суд установил, что в августе 2021 года осужденная, получив разрешение в органах опеки и попечительства на продажу единственного жилья, принадлежащего ее несовершеннолетнему сыну, с одновременным приобретением в его собственность благоустроенной квартиры в городе Карасуке, действуя путем обмана и злоупотребления доверием несовершеннолетнего потерпевшего, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Почти 3 миллиона, которые мать получила за продажу дома, женщина потратила на собственные нужды. В итоге ребенок остался без жилья. Сибирячку осудили на 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.
Несовершеннолетнему вернули его жилье после иска прокурора.
В начале апреля в городе Обь Новосибирской области многодетная семья получила двухкомнатную квартиру спустя четыре года после пожара.