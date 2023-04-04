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Семья через суд смогла получить квартиру от администрации спустя четыре года после пожара

У многодетной и малоимущей семьи в 2019 году сгорела квартира

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Семье вручили ключи от квартиры

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В городе Обь Новосибирской области многодетная семья получила двухкомнатную квартиру спустя четыре года после пожара. Как рассказали в Прокуратуре Новосибирской области, малоимущая семья потеряла квартиру, в которой жила по договору социального найма, в 2019 году.

— Вопреки требованиям закона, администрация города длительное время не предоставляла семье равнозначное жилое помещение. Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности по обеспечению многодетной семьи благоустроенным жилым помещением, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Новосибирской области.

Обской городской суд встал на сторону прокуратуры. Администрация города купила для семьи квартиру.

В начале апреля новосибирская транспортная прокуратура наказала авиакомпанию после незаконного увольнения сотрудников. Работников восстановили и выплатили компенсацию в общей сумме 100 тысяч рублей за вынужденный прогул.

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ПрокуратураКвартираПожарАдминистрация
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