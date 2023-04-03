Новосибирская прокуратура наказала авиакомпанию после незаконного увольнения сотрудников

Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, в декабре 2022 года авиакомпания незаконно отстранила и после уволила трех сотрудников. После проверки выяснили, что работников отстранили и уволили с нарушением трудового законодательства без проведения служебного расследования.