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Новосибирская прокуратура наказала авиакомпанию после незаконного увольнения сотрудников

Работников восстановили в должностях и выплатили в общей сумме 100 тысяч рублей

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Прокуратура наказала директора

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Новосибирская транспортная прокуратура наказала авиакомпанию после незаконного увольнения сотрудников. Работников восстановили и выплатили компенсацию в общей сумме 100 тысяч рублей за вынужденный прогул.

Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, в декабре 2022 года авиакомпания незаконно отстранила и после уволила трех сотрудников. После проверки выяснили, что работников отстранили и уволили с нарушением трудового законодательства без проведения служебного расследования.

Работодателю внесли представление об устранении нарушений закона, работников восстановили в должностях и выплатили каждому компенсации за вынужденный прогул в общей сумме 100 тысяч рублей.

В отношении директора авиакомпании возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), которое находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда по Красноярскому краю.

Недавно Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки рейса Тюмень — Новосибирск на четыре часа.

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