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Мужчина из Бердска выжил после огнестрельного ранения в голову

Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью

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Полицейские приехали на вызов и нашли пострадавшего у дома на Ленина в Бердске

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Ночью 9 апреля в центре Бердска на улице Ленина полицейские нашли мужчину с огнестрельным ранением головы. Пострадавший выжил, силовики возбудили уголовное дело.

Об инциденте НГС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области:

— По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавший выжил.

Наказание за нарушение ч. 2 ст. 111 УК предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее в новосибирском дворе потасовка закончилась стрельбой. Конфликт попал на видео.

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