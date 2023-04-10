Мужчина из Бердска выжил после огнестрельного ранения в голову

Ночью 9 апреля в центре Бердска на улице Ленина полицейские нашли мужчину с огнестрельным ранением головы. Пострадавший выжил, силовики возбудили уголовное дело.
Об инциденте НГС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области:
— По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавший выжил.
Наказание за нарушение ч. 2 ст. 111 УК предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Ранее в новосибирском дворе потасовка закончилась стрельбой. Конфликт попал на видео.