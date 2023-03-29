«Спортики поймали»: в новосибирском дворе потасовка закончилась стрельбой — смотрим видео от очевидцев

Видеозапись велась очевидцем из окна или с балкона дома. На кадрах видно, как два молодых человека в спортивных костюмах устроили разборку с третьим. Снимающий говорит, что пострадавший звал на помощь и речь якобы шла о закладке с наркотиками. Также очевидец говорит, что якобы мужчину поймали «спортики», то есть представители одной из молодежных субкультур, выступающие за здоровый образ жизни. Официального подтверждения этому нет.

