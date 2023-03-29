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«Спортики поймали»: в новосибирском дворе потасовка закончилась стрельбой — смотрим видео от очевидцев

Судя по кадрам, двое мужчин сначала предъявляли претензии третьему, а затем прозвучал выстрел

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В причинах ссоры будет разбираться полиция

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Инцидент со стрельбой произошел на улице Холодильной в Новосибирске. Видео опубликовали в паблике «Типичный Заельцовский» во «ВКонтакте» 29 марта.

Видеозапись велась очевидцем из окна или с балкона дома. На кадрах видно, как два молодых человека в спортивных костюмах устроили разборку с третьим. Снимающий говорит, что пострадавший звал на помощь и речь якобы шла о закладке с наркотиками. Также очевидец говорит, что якобы мужчину поймали «спортики», то есть представители одной из молодежных субкультур, выступающие за здоровый образ жизни. Официального подтверждения этому нет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
После выстрела слышен крик пострадавшего

Видео: «Типичный Заельцовский» / «ВКонтакте»

В конце минутного видео в парня стреляют. После этого видео прерывается.

В пресс-службе областного главка полиции не смогли предоставить НГС оперативный комментарий по ситуации. После получения ответа на запрос материал будет дополнен.

Накануне в Новосибирске задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим, а затем — по прибывшим полицейским.

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