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Подробности инцидента со стрельбой в новосибирском дворе раскрыли в полиции

Пострадавший доставлен в больницу с огнестрельным ранением. Известна и судьба стрелков

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Полицейские выясняют, за что два молодых человека выстрелили в другого

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Подробности инцидента со стрельбой во дворе на улице Холодильной 29 марта НГС раскрыли в региональном главке МВД. Видео разборки, закончившейся огнестрельным ранением, распространилось несколькими часами ранее.

— По указанному вами адресу были задержаны трое мужчин, которых доставили в отдел полиции для разбирательства. Один из участников инцидента, получивший ранение, на машине скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение. Проверка обстоятельств происшествия не окончена, — сообщили в МВД региона.

Полицию вызывали жители улицы холодильной в 13.35 29 марта.

По словам очевидца, пострадавший звал на помощь, и речь якобы шла о закладке с наркотиками. Автор опубликованного видео говорит что якобы мужчину поймали «спортики», то есть представители одной из молодежных суб-культур, выступающие за здоровый образ жизни.

Накануне в Новосибирске задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим, а затем — по прибывшим полицейским.

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СтрельбаОгнестрельное ранениеНаркотики
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