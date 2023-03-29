Подробности инцидента со стрельбой в новосибирском дворе раскрыли в полиции

Подробности инцидента со стрельбой во дворе на улице Холодильной 29 марта НГС раскрыли в региональном главке МВД. Видео разборки, закончившейся огнестрельным ранением, распространилось несколькими часами ранее.
— По указанному вами адресу были задержаны трое мужчин, которых доставили в отдел полиции для разбирательства. Один из участников инцидента, получивший ранение, на машине скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение. Проверка обстоятельств происшествия не окончена, — сообщили в МВД региона.
Полицию вызывали жители улицы холодильной в 13.35 29 марта.
По словам очевидца, пострадавший звал на помощь, и речь якобы шла о закладке с наркотиками. Автор опубликованного видео говорит что якобы мужчину поймали «спортики», то есть представители одной из молодежных суб-культур, выступающие за здоровый образ жизни.
Накануне в Новосибирске задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим, а затем — по прибывшим полицейским.