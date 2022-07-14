«Я раскаиваюсь». Предполагаемый убийца сотрудницы «Viva Деньги» объяснил, что заставило его застрелить женщину

В Москве следователи сообщили, что 46-летний Дмитрий Перевозчиков признался в убийстве 51-летней сотрудницы компании по выдаче микрозаймов «Viva Деньги», передает MSK1.RU. Инцидент на Кожевнической набережной произошел 10 июля.



— По месту его жительства были проведены обыски и изъяты рюкзак и одежда, в которой находился в момент совершения преступления, — сообщили в СУ СКР по городу Москве. — Также обнаружено и изъято орудие преступления. В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину.