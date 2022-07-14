СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 58.53
eur 58.90
Тема дняБизнесмен борется с полицией из-за сети кофеен
Все новости
Все новости

«Я раскаиваюсь». Предполагаемый убийца сотрудницы «Viva Деньги» объяснил, что заставило его застрелить женщину

Дмитрий Перевозчиков во время допроса полностью признал свою вину

1 755
Предполагаемого убийцу сотрудницы «Viva Деньги» задержали в подмосковной Балашихе

Предполагаемого убийцу сотрудницы «Viva Деньги» задержали в подмосковной Балашихе

Поделиться

В Москве следователи сообщили, что 46-летний Дмитрий Перевозчиков признался в убийстве 51-летней сотрудницы компании по выдаче микрозаймов «Viva Деньги», передает MSK1.RU. Инцидент на Кожевнической набережной произошел 10 июля.

— По месту его жительства были проведены обыски и изъяты рюкзак и одежда, в которой находился в момент совершения преступления, — сообщили в СУ СКР по городу Москве. — Также обнаружено и изъято орудие преступления. В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину.

Мужчина также уточнил, что на убийство решился будучи пьяным.

— В состоянии алкогольного опьянения и с корыстными целями застрелил оператора [офиса микрозаймов] с целью завладеть денежными средствами.

Сегодня утром следственные действия также прошли на месте убийства. Корреспондент MSK1.RU побывал там и рассказал, как это было.

Убийство произошло вечером 10 июля. По данным «112», мужчина расстрелял сотрудницу в упор из пистолета с глушителем, после порылся в шкафах и скрылся. Он ничего не взял.

Предполагаемый убийца сотрудницы офиса по выдаче микрозаймов содержат под стражей

Предполагаемый убийца сотрудницы офиса по выдаче микрозаймов содержат под стражей

Поделиться

По одной из версий, мужчина взял у «Viva Деньги» микрозаём. Потом понял, что расплачиваться ему нечем и решил убить сотрудницу, которая выдавала ему заём.

Ранее MSK1.RU рассказывал о громком убийстве сотрудницы «Viva Деньги» в центре Москвы. В Сети появилось видео момента убийства 51-летней женщины. Мы узнали у адвоката и бывшего полицейского, почему мужчина мог решиться пойти на преступление.

Сейчас офис кредитной организации, где произошло убийство, закрыт для клиентов

Сейчас офис кредитной организации, где произошло убийство, закрыт для клиентов

Поделиться

Против «Viva Деньги» ранее подавали коллективный иск. Истцы требуют снять с них ответственность за оформленные без их согласия кредиты.

По теме

криминалубийствоVIVA Деньги
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2