«Я раскаиваюсь». Предполагаемый убийца сотрудницы «Viva Деньги» объяснил, что заставило его застрелить женщину
Дмитрий Перевозчиков во время допроса полностью признал свою вину
В Москве следователи сообщили, что 46-летний Дмитрий Перевозчиков признался в убийстве 51-летней сотрудницы компании по выдаче микрозаймов «Viva Деньги», передает MSK1.RU. Инцидент на Кожевнической набережной произошел 10 июля.
— По месту его жительства были проведены обыски и изъяты рюкзак и одежда, в которой находился в момент совершения преступления, — сообщили в СУ СКР по городу Москве. — Также обнаружено и изъято орудие преступления. В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину.
Мужчина также уточнил, что на убийство решился будучи пьяным.
— В состоянии алкогольного опьянения и с корыстными целями застрелил оператора [офиса микрозаймов] с целью завладеть денежными средствами.
Сегодня утром следственные действия также прошли на месте убийства. Корреспондент MSK1.RU побывал там и рассказал, как это было.
Убийство произошло вечером 10 июля. По данным «112», мужчина расстрелял сотрудницу в упор из пистолета с глушителем, после порылся в шкафах и скрылся. Он ничего не взял.
По одной из версий, мужчина взял у «Viva Деньги» микрозаём. Потом понял, что расплачиваться ему нечем и решил убить сотрудницу, которая выдавала ему заём.
Ранее MSK1.RU рассказывал о громком убийстве сотрудницы «Viva Деньги» в центре Москвы. В Сети появилось видео момента убийства 51-летней женщины. Мы узнали у адвоката и бывшего полицейского, почему мужчина мог решиться пойти на преступление.
Против «Viva Деньги» ранее подавали коллективный иск. Истцы требуют снять с них ответственность за оформленные без их согласия кредиты.