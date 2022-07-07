В СИЗО отправили подозреваемого по делу о многомиллионной растрате в новосибирского центре «Мой бизнес»
Руководитель проекта проведет под арестом два месяца
Центральный районный суд Новосибирска сегодня, 7 июля, выбрал меру пресечения Михаилу Космынину, руководителю центра «Мой бизнес».
По информации судебного департамента Новосибирской области, Космынин подозревается в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и в присвоении или растрате (часть 3 стать 160). По решению суда подозреваемый проведет 1 месяц 22 дня в СИЗО — до 27 августа 2022 года. Постановление в силу не вступило.
Во вторник, 5 июля, из-за уголовного расследования в Минпромторге проводились обыски. Как сообщили в ТАСС со ссылкой на источник, обыски проходят в рамках уголовного дела в отношении Михаила Космынина, руководителя центра «Мой бизнес». Его подозревают в мошенничестве и растрате на общую сумму более 78 миллионов рублей. В отношении Космынина возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и статье 160 УК РФ «Присвоение и растрата». В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
— Согласно данным следствия, Космынин направил на капремонт помещения для центра «Мой бизнес» 65 миллионов рублей, которые предназначались на субсидии МСП. Еще около 12 миллионов Космынин перечислил за аренду помещения, пока в них шел ремонт. Кроме этого, он с марта по август 2020 года самовольно назначил себе премии на общую сумму более 386 тысяч рублей, — передает ТАСС.
Как указано на сайте проекта, центр «Мой бизнес» создан в регионе в сентябре 2020 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его задача — вовлечь как можно больше людей в бизнес-активность, обучить их, помочь создать и развить свой бизнес. «Мой бизнес» — это проект региональных министерств: Минпромторга и Минэкономразвития.
21 апреля стало известно об обысках, которые прошли в управляющей компании «МКС-Новосибирск». По информации издания «Родные берега», обыск связан с возбужденным ранее уголовным делом о растрате и присвоении средств.