В СИЗО отправили подозреваемого по делу о многомиллионной растрате в новосибирского центре «Мой бизнес»

Во вторник, 5 июля, из-за уголовного расследования в Минпромторге проводились обыски. Как сообщили в ТАСС со ссылкой на источник, обыски проходят в рамках уголовного дела в отношении Михаила Космынина, руководителя центра «Мой бизнес». Его подозревают в мошенничестве и растрате на общую сумму более 78 миллионов рублей. В отношении Космынина возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и статье 160 УК РФ «Присвоение и растрата». В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.