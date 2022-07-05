В Минпромторге Новосибирской области прошли обыски из-за расследования дела о мошенничестве
Уголовное дело связывают с центром «Мой бизнес»
В Новосибирске 5 июля в Министерстве промышленности Новосибирской области прошли обыски. Как сообщил министр промышленности Андрей Гончаров, министерство работает в штатном режиме.
— Все сотрудники находятся на рабочих местах и в полном объеме выполняют свои служебные обязанности. По моему поручению работники министерства оказывают всё возможное содействие правоохранительным органам. По результатам проверки мы также сделаем необходимые выводы и примем меры, — заявил министр Андрей Гончаров.
Как сообщили в ТАСС со ссылкой на источник, обыски проходят в рамках уголовного дела в отношении Михаила Космынина, руководителя центра «Мой бизнес». Чиновника подозревают в мошенничестве и растрате на общую сумму более 78 млн рублей. В отношении Космынина возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и статье 160 УК РФ «Присвоение и растрата». В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
— Согласно данным следствия, Космынин направил на капремонт помещения для центра «Мой бизнес» 65 млн рублей, которые предназначались на субсидии МСП. Еще около 12 млн Космынин перечислил за аренду помещения, пока в них шел ремонт. Кроме этого, он с марта по август 2020 года самовольно назначил себе премии на общую сумму более 386 тыс. рублей, — передает ТАСС.
Как написано на сайте проекта, центр «Мой бизнес» создан в регионе в сентябре 2020 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его задача — вовлечь как можно больше людей в бизнес-активность, обучить их, помочь создать и развить свой бизнес. «Мой бизнес» — это проект региональных министерств: Минпромторга и Минэкономразвития.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу СК по Новосибирской области. На момент публикации ответ получен не был.
21 апреля стало известно об обысках, которые прошли в управляющей компании «МКС-Новосибирск». По информации издания «Родные берега», обыск связан с возбужденным ранее уголовным делом о растрате и присвоении средств.