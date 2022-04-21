Полицейские провели обыски в офисе управляющей компании «МКС-Новосибирск»
Предполагается, действия силовиков связаны с возбуждением уголовного дела о присвоении и растрате
20 апреля прошли обыски в офисе управляющей компаний «МКС-Новосибирск». Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил информацию о проведении обысков, уточнив, что следственные действия проводят представители управления МВД по Новосибирску.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что информацию не комментируют.
Издание «Родные берега» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что обыски и выемка документов производились в течение дня, и эти действия связаны с ранее возбужденным уголовным делом по
На момент публикации получить комментарий у «МКС-Новосибирск» не удалось.
Как сообщается на сайте «МКС-Новосибирск», компания осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами на территории города Новосибирска и Новосибирской области. По данным, опубликованным на сайте компании, в управлении специалистов находится около
В начале апреля НГС рассказывал, как прошли обыски у сотрудника Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Семена Доплера.