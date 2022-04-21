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Полицейские провели обыски в офисе управляющей компании «МКС-Новосибирск»

Предполагается, действия силовиков связаны с возбуждением уголовного дела о присвоении и растрате

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На обыске в офисе «МКС-Новосибирск» силовики потратили целый день 20 апреля

На обыске в офисе «МКС-Новосибирск» силовики потратили целый день 20 апреля

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20 апреля прошли обыски в офисе управляющей компаний «МКС-Новосибирск». Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил информацию о проведении обысков, уточнив, что следственные действия проводят представители управления МВД по Новосибирску.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что информацию не комментируют.

Издание «Родные берега» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что обыски и выемка документов производились в течение дня, и эти действия связаны с ранее возбужденным уголовным делом по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).

На момент публикации получить комментарий у «МКС-Новосибирск» не удалось.

Как сообщается на сайте «МКС-Новосибирск», компания осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами на территории города Новосибирска и Новосибирской области. По данным, опубликованным на сайте компании, в управлении специалистов находится около 2 миллионов квадратных метров жилья (659 домов) в Дзержинском, Октябрьском, Железнодорожном, Центральном, Заельцовском, Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска, с. Криводановка, Новосибирского района. В структуру МКС также входит 12 жилищно-эксплуатационных участков и аварийно-диспетчерская служба.

В начале апреля НГС рассказывал, как прошли обыски у сотрудника Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Семена Доплера.

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