Проносили подельников в мешках: группу мужчин будут судить за кражу одежды на 12 млн в Новосибирске

Следователи Дзержинского отдела полиции Новосибирска завершили расследование дела в отношении 6 мужчин. Их подозревают в краже одежды на более чем 12 миллионов рублей.
Как рассказали в полиции, предварительно установлено, что группа из 6 мужчин от 18 до 42 лет действовала на одном из складов в Дзержинском районе с января по сентябрь 2021 года.
Фигуранты снимали ячейку на складе, чтобы не привлекать внимания охранников. Туда они проносили своих подельников в мешках — те тайно проникали в соседние ячейки и похищали оттуда одежду.
— В дальнейшем подозреваемые передавали товар 42-летнему организатору группы, который реализовывал похищенные вещи в принадлежащем ему магазине, а также сбывал в различные торговые точки Новосибирской области, — рассказали в МВД.
В сентябре подозреваемых задержали. Прошли обыски в магазинах, где они продавали краденый товар и у них дома:
— Сотрудниками полиции была изъята часть похищенного имущества на общую сумму более 5 миллионов рублей, — пояснили полицейские.
Четырех обвиняемых заключили под стражу, двое под домашним арестом. Дело передано в Дзержинский районный суд.
Ранее под Новосибирском задержали банду грабителей-неудачников, кувалдой разворотивших банкомат.