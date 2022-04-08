Проносили подельников в мешках: группу мужчин будут судить за кражу одежды на 12 млн в Новосибирске

Следователи Дзержинского отдела полиции Новосибирска завершили расследование дела в отношении 6 мужчин. Их подозревают в краже одежды на более чем 12 миллионов рублей.

Как рассказали в полиции, предварительно установлено, что группа из 6 мужчин от 18 до 42 лет действовала на одном из складов в Дзержинском районе с января по сентябрь 2021 года.

Фигуранты снимали ячейку на складе, чтобы не привлекать внимания охранников. Туда они проносили своих подельников в мешках — те тайно проникали в соседние ячейки и похищали оттуда одежду.