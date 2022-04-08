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Проносили подельников в мешках: группу мужчин будут судить за кражу одежды на 12 млн в Новосибирске

По версии следствия, чужой товар они продавали в магазинах

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По версии следствия, чтобы снять с себя подозрения, фигуранты снимали ячейку в этом же складе

По версии следствия, чтобы снять с себя подозрения, фигуранты снимали ячейку в этом же складе

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Следователи Дзержинского отдела полиции Новосибирска завершили расследование дела в отношении 6 мужчин. Их подозревают в краже одежды на более чем 12 миллионов рублей.

Как рассказали в полиции, предварительно установлено, что группа из 6 мужчин от 18 до 42 лет действовала на одном из складов в Дзержинском районе с января по сентябрь 2021 года.

Фигуранты снимали ячейку на складе, чтобы не привлекать внимания охранников. Туда они проносили своих подельников в мешках — те тайно проникали в соседние ячейки и похищали оттуда одежду.

— В дальнейшем подозреваемые передавали товар 42-летнему организатору группы, который реализовывал похищенные вещи в принадлежащем ему магазине, а также сбывал в различные торговые точки Новосибирской области, — рассказали в МВД.

В сентябре подозреваемых задержали. Прошли обыски в магазинах, где они продавали краденый товар и у них дома:

— Сотрудниками полиции была изъята часть похищенного имущества на общую сумму более 5 миллионов рублей, — пояснили полицейские.

Четырех обвиняемых заключили под стражу, двое под домашним арестом. Дело передано в Дзержинский районный суд.

Склад, в котором орудовали фигуранты

Склад, в котором орудовали фигуранты

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