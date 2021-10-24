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В НСО задержали банду грабителей-неудачников, кувалдой разворотивших банкомат Сбербанка

После неудавшейся попытки обогатиться подозреваемые сбежали с места преступления

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Грабители ворвались в офис Сбербанка с кувалдой и разбили банкомат

Грабители ворвались в офис Сбербанка с кувалдой и разбили банкомат

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Полиция задержала грабителей, разбивших кувалдой банкомат Сбербанка в НСО

В Новосибирской области правоохранители задержали подозреваемых в попытке хищения денежных средств из банкомата в отделении Сбербанка в г. Оби.

Инцидент произошел в ночь на 29 сентября 2021 года — двое неизвестных в черных шапках с прорезями для глаз и с кувалдой в руках ворвались в офис банка на улице М. Горького в городе Оби. Несколькими ударами кувалдой по банкомату они разворотили его настолько, что не смогли изъять деньги из искореженного купюроприемника. Не солоно хлебавши злоумышленники спешно покинули помещение. Грабителей-неудачников нашли с помощью видеозаписи с камер видеонаблюдения, запечатлевших, как они запрыгнули в «Жигули» и скрылись с места преступления. Личности обоих подозреваемых были установлены.

— Ими оказались ранее судимые 34-летний и 24-летний жители города Оби. Оба ранее судимые. Их задержали. В машине были обнаружены: гвоздодер, кувалда, шапки с прорезями для глаз, медицинские маски, связка ключей и портативные рации. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст 158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой), — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание сроком до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

На данный момент 24-летнему обвиняемому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, а 34-летний по решению суда взят под стражу и помещен в ИВС, добавил источник.

В пресс-службе Сбербанка корреспонденту НГС информацию о попытке похищения денежных средств подтвердили.

— Действия злоумышленников сразу же были зафиксированы службами мониторинга банка, незамедлительно вызвана ГБР. Денежные средства похищены не были. Банк оказывает содействие правоохранительным органам, в интересах следствия подробности не разглашаются, — пояснили в пресс-службе ПАО «Сбербанк».

На момент публикации в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли дать комментарий по факту задержания подозреваемых. Редакция НГС отправила в ведомство официальный запрос.

В конце мая в Бердске хакер наглым способом взломал банкомат Сбербанка в Новосибирской области и украл 6 миллионов рублей. Мужчина открыл банкомат с помощью штатного ключа посреди рабочего дня.

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ОбьСбербанкполициякражавзлом банкоматов
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