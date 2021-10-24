В НСО задержали банду грабителей-неудачников, кувалдой разворотивших банкомат Сбербанка

В Новосибирской области правоохранители задержали подозреваемых в попытке хищения денежных средств из банкомата в отделении Сбербанка в г. Оби.

Инцидент произошел в ночь на 29 сентября 2021 года — двое неизвестных в черных шапках с прорезями для глаз и с кувалдой в руках ворвались в офис банка на улице М. Горького в городе Оби. Несколькими ударами кувалдой по банкомату они разворотили его настолько, что не смогли изъять деньги из искореженного купюроприемника. Не солоно хлебавши злоумышленники спешно покинули помещение. Грабителей-неудачников нашли с помощью видеозаписи с камер видеонаблюдения, запечатлевших, как они запрыгнули в «Жигули» и скрылись с места преступления. Личности обоих подозреваемых были установлены.

