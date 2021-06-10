Хакер наглым способом взломал банкомат Сбербанка в Новосибирской области и украл 6 миллионов рублей

В Бердске хакер взломал банкомат Сбербанка и украл 6 миллионов рублей
Шесть миллионов рублей из банкомата Сбербанка украли еще в конце мая, но преступник до сих пор не пойман.
Кража произошла
Представители банка обратились в полицию с заявлением по факту несанкционированного проникновения в банкомат:
— Банк оказывает правоохранительным органам всестороннее содействие. За более подробным комментарием по ходу расследования уголовного дела рекомендуем обратиться в следственные органы, — прокомментировали в пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк».
В полиции НГС подтвердили, что кража действительно была:
— По факту хищения денег возбуждено уголовное дело по