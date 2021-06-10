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Хакер наглым способом взломал банкомат Сбербанка в Новосибирской области и украл 6 миллионов рублей

Мужчина открыл банкомат с помощью штатного ключа посреди рабочего дня

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Кража произошла в разгар рабочего дня

Кража произошла в разгар рабочего дня

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В Бердске хакер взломал банкомат Сбербанка и украл 6 миллионов рублей

Шесть миллионов рублей из банкомата Сбербанка украли еще в конце мая, но преступник до сих пор не пойман.

Кража произошла 28 мая. Около двух часов дня неизвестный мужчина открыл штатным ключом банкомат, установленный в торговом центре «Европа» в Бердске, внес изменения в программное обеспечение и, по данным Telegram-канала «ОПЕР Слил», фиктивно внес на 10 разных счетов клиентов банка суммы в размере 6 миллионов рублей. После чего обналичил деньги и скрылся.

Представители банка обратились в полицию с заявлением по факту несанкционированного проникновения в банкомат:

— Банк оказывает правоохранительным органам всестороннее содействие. За более подробным комментарием по ходу расследования уголовного дела рекомендуем обратиться в следственные органы, — прокомментировали в пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк».

В полиции НГС подтвердили, что кража действительно была:

— По факту хищения денег возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 4 УК РФ (хищение в особо крупном размере). Устанавливаются лица, причастные к преступлению, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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БердскСбербанккража денегполицияхакер
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