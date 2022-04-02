Возле бара в центре Новосибирска мужчина ударил ножом незнакомца — его задержала полиция

В Новосибирске задержали 21-летнего мужчину, ранившего незнакомца возле одного из баров на улице Советской. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошел 27 марта.



— В отдел полиции № 1 «Центральный» поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении 25-летнего местного жителя с телесными повреждениями. Пациент пояснил, что у одного из баров в результате конфликта незнакомый мужчина нанес ему удар ножом в область живота, а затем скрылся на автомобиле, — отметили в пресс-службе.

