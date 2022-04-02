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Возле бара в центре Новосибирска мужчина ударил ножом незнакомца — его задержала полиция

Конфликт произошел в конце марта на Советской

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Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом незнакомца

Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом незнакомца

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В Новосибирске задержали 21-летнего мужчину, ранившего незнакомца возле одного из баров на улице Советской. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошел 27 марта.

— В отдел полиции № 1 «Центральный» поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении 25-летнего местного жителя с телесными повреждениями. Пациент пояснил, что у одного из баров в результате конфликта незнакомый мужчина нанес ему удар ножом в область живота, а затем скрылся на автомобиле, — отметили в пресс-службе.

Подозреваемого вскоре задержали, известно, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце марта в Татарске Новосибирской области 27-летний мужчина, вооруженный ножом, напал на офис микрофинансовой организации. Добычей преступника стали больше 10 тысяч рублей.

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