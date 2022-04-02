Возле бара в центре Новосибирска мужчина ударил ножом незнакомца — его задержала полиция

В Новосибирске задержали
— В отдел полиции
Подозреваемого вскоре задержали, известно, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по
В конце марта в Татарске Новосибирской области
Конфликт произошел в конце марта на Советской
В Новосибирске задержали
— В отдел полиции
Подозреваемого вскоре задержали, известно, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по
В конце марта в Татарске Новосибирской области
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