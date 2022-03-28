Сибиряк с ножом напал на офис микрофинансовой организации — накануне он приходил за кредитом

В Татарске Новосибирской области
В поисках преступника оперативники обошли близлежащие дома, опросили возможных свидетелей. Это помогло установить личность и место жительства злоумышленника. Задержанный оказался ранее судим за кражу, хранение наркотиков и причинение смерти по неосторожности.
Оказалось, что налетчик накануне приходил в эту организацию, чтобы оформить кредит. Во время совершения преступления для маскировки он использовал солнцезащитные очки и маскировочную куртку. Вещи он затем спрятал в болотистой местности.
Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Подозреваемый находится под стражей.
В феврале два пассажира завладели машиной, связав и засунув водителя в багажник. Таксисту удалось покинуть автомобиль на ходу.