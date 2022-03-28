Сибиряк с ножом напал на офис микрофинансовой организации — накануне он приходил за кредитом

В Татарске Новосибирской области 27-летний мужчина, вооруженный ножом, напал на офис микрофинансовой организации. Добычей преступника стали больше 10 тысяч рублей. После этого мужчина скрылся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

В поисках преступника оперативники обошли близлежащие дома, опросили возможных свидетелей. Это помогло установить личность и место жительства злоумышленника. Задержанный оказался ранее судим за кражу, хранение наркотиков и причинение смерти по неосторожности.