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Сибиряк с ножом напал на офис микрофинансовой организации — накануне он приходил за кредитом

Его добычей стали 10 тысяч рублей

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Накануне мужчина приходил за кредитом

Накануне мужчина приходил за кредитом

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В Татарске Новосибирской области 27-летний мужчина, вооруженный ножом, напал на офис микрофинансовой организации. Добычей преступника стали больше 10 тысяч рублей. После этого мужчина скрылся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

В поисках преступника оперативники обошли близлежащие дома, опросили возможных свидетелей. Это помогло установить личность и место жительства злоумышленника. Задержанный оказался ранее судим за кражу, хранение наркотиков и причинение смерти по неосторожности.

Оказалось, что налетчик накануне приходил в эту организацию, чтобы оформить кредит. Во время совершения преступления для маскировки он использовал солнцезащитные очки и маскировочную куртку. Вещи он затем спрятал в болотистой местности.

Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Подозреваемый находится под стражей.

В феврале два пассажира завладели машиной, связав и засунув водителя в багажник. Таксисту удалось покинуть автомобиль на ходу.

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