Дело в отношении экс-замминистра транспорта и бывшего начальника ТУАД НСО передали в суд

Начальника ТУАД Михаила Чуманова задержали в декабре 2020 года. Его обвинили в получении взяток и посредничестве во взяточничестве. НГС выяснил, какие чиновники связаны с этим делом — об этом можно прочитать в нашем материале. Расследование дела в отношении Михаила Чуманова завершили в декабре 2021 года, он начал ознакомление с материалами дела. В феврале экс-начальника ТУАД отпустили из-под стражи, суд наложил на него запрет определенных действий.