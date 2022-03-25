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Дело в отношении экс-замминистра транспорта и бывшего начальника ТУАД НСО передали в суд

Рассказываем, в чем обвиняют Сергея Ставицкого и Михаила Чуманова

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Дело о растрате рассмотрит Железнодорожный суд

Дело о растрате рассмотрит Железнодорожный суд

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего замминистра транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергея Ставицкого. Его обвиняют в крупной растрате. Также обвинение во взятке утвердили в отношении бывшего главы Территориального управления автодорог НСО Михаила Чуманова.

— По версии следствия, в 2019 году указанные должностные лица похитили бюджетные денежные средства в особо крупном размере путем заключения фиктивных договоров аренды автомобиля, фактически принадлежащего заместителю министра, — говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Михаила Чуманова обвиняют в получении взяток на сумму больше 1 миллиона рублей. По версии следствия, он лоббировал интересы четырех компаний, которые занимаются строительством и ремонтом дорог.

Сергея Ставицкого обвиняют в организации растраты в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Михаила Чуманова — в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, получении взяток в значительном и особо крупном размерах, растрате (ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 2 и 6 ст. 290 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Начальника ТУАД Михаила Чуманова задержали в декабре 2020 года. Его обвинили в получении взяток и посредничестве во взяточничестве. НГС выяснил, какие чиновники связаны с этим делом — об этом можно прочитать в нашем материале. Расследование дела в отношении Михаила Чуманова завершили в декабре 2021 года, он начал ознакомление с материалами дела. В феврале экс-начальника ТУАД отпустили из-под стражи, суд наложил на него запрет определенных действий.

Сергея Ставицкого задержали в прошлом марте. 22 марта 2022 года суд выпустил его из СИЗО, но чиновнику запретили общаться с бывшими коллегами и пользоваться интернетом. НГС рассказывал, что известно о бывшем заместителе министра.

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ТУАДвзяткамошенничествоСергей СтавицкийМихаил Чуманов
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