Омская полиция задержала телефонных мошенников из Новосибирска — за 3 дня они украли у пенсионеров 3 миллиона

Омская полиция задержала двоих новосибирцев, которые подозреваются в мошенничестве пенсионеров. Они выполняли роль курьеров в преступной группе телефонных мошенников — за три дня им удалось обмануть 16 пенсионеров в возрасте от 80 до 92 лет. Общая сумма похищенного перевалила за 3 миллиона рублей.
— Участники группы звонили на домашние телефоны пенсионерам, представлялись их родственниками и сообщали, что, переходя дорогу, стали инициаторами ДТП. Для лечения водителя, который пострадал по их вине и находится в тяжелом состоянии, просили передать крупную сумму, а также необходимые в больнице вещи. Вскоре приходил курьер и забирал подготовленный пакет, — сообщила помощник министра внутренних дел России Ирина Волк.
Новосибирские «курьеры» забирали у обманутых пенсионеров деньги и пересылали их своим подельникам, оставляя себе процент. Часть денег, 123 тысячи, полицейские нашли в машине одного из обманщиков. Там же обнаружили и изъяли сигнальный пистолет и мобильные телефоны с перепиской.
Следователь следственного подразделения УМВД России по городу Омску возбудил 16 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемых заключили под стражу.
В новосибирских WhatsApp-чатах разных групп рассылается сообщение о том, что картинки и видео с приветствиями и пожеланиями доброго утра — опасны. Якобы так мошенники воруют личные данные владельца телефона. Разбираемся, так ли это.