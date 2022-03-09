Омская полиция задержала телефонных мошенников из Новосибирска — за 3 дня они украли у пенсионеров 3 миллиона

Омская полиция задержала двоих новосибирцев, которые подозреваются в мошенничестве пенсионеров. Они выполняли роль курьеров в преступной группе телефонных мошенников — за три дня им удалось обмануть 16 пенсионеров в возрасте от 80 до 92 лет. Общая сумма похищенного перевалила за 3 миллиона рублей.

— Участники группы звонили на домашние телефоны пенсионерам, представлялись их родственниками и сообщали, что, переходя дорогу, стали инициаторами ДТП. Для лечения водителя, который пострадал по их вине и находится в тяжелом состоянии, просили передать крупную сумму, а также необходимые в больнице вещи. Вскоре приходил курьер и забирал подготовленный пакет, — сообщила помощник министра внутренних дел России Ирина Волк.