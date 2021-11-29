В Новосибирске вернули в прокуратуру дело о захлебнувшемся подростке в новосибирском аквапарке

В Новосибирске суд вернул в прокуратуру уголовное дело о смерти 16-летнего подростка, который захлебнулся в аквапарке «Аквамир» в январе 2020 года.
26 ноября начался процесс в отношении Романа Кудашкина, старшего инструктора ООО «Аквасейф» — компании, которая отвечала за безопасность в день происшествия. Материалы решили вернуть в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении.
Уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведшее по неосторожности к летальному исходу) поступило в суд Ленинского района Новосибирска 14 октября. Председательствующий судья Артем Хоменко, выслушал представителя прокуратуры, выявил нарушения Уголовно-процессуального кодекса в обвинительном заключении и постановил вернуть дело для устранения нарушения в районную прокуратуру.
НГС запросил комментарий у гособвинителя по данному уголовному делу, однако на момент публикации этого материала, редакция не получила ответа.
По версии СК, халатность инструктора привела к гибели 16-летнего подростка на аттракционе «Медленная река».
— 8 января 2020 года, около 18 часов, в помещении аквапарка, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, находившийся вне зоны видимости дежурившего на аттракционе лица 16-летний подросток погрузился под воду и утонул. Через некоторое время находившиеся здесь же посетители аквапарка обнаружили мальчика под водой, приняли меры к его спасению и сообщили о происшествии лицам, обеспечивающим безопасность аттракциона. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней пострадавший скончался, — сообщали ранее в СК Новосибирской области.
Один из очевидцев в день трагедии рассказал о том, что произошло в аквапарке с подростком.
— Его рука застряла в джакузи. Вытащить было трудно. При мне мужики его тянули — не могли вытянуть. Через несколько минут отдыхающим все-таки удалось достать молодого человека из воды. И тогда уже подбежал инструктор или спасатель — в красной майке, — рассказала НГС Анастасия, которая в этот момент отдыхала в аквапарке с ребенком.
Территория, на которой располагается водный аттракцион «Медленная река», была разделена на шесть постов. Предполагается, что утром обвиняемый, зная, что инструкторов для наблюдения не хватает, принял решение объединить два поста. По мнению следователей, такое решение помешало обеспечить безопасность отдыхающих и привело к трагедии.
Утром 26 ноября 15-летняя школьница ушла со второго урока и была сбита электричкой на перегоне между станциями Камышенская и Инструментальный завод в Новосибирске. Корреспондент НГС побывал на месте ЧП и узнал подробности.