В Новосибирске вернули в прокуратуру дело о захлебнувшемся подростке в новосибирском аквапарке

В Новосибирске суд вернул в прокуратуру уголовное дело о смерти 16-летнего подростка, который захлебнулся в аквапарке «Аквамир» в январе 2020 года.

26 ноября начался процесс в отношении Романа Кудашкина, старшего инструктора ООО «Аквасейф» — компании, которая отвечала за безопасность в день происшествия. Материалы решили вернуть в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении.

Уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведшее по неосторожности к летальному исходу) поступило в суд Ленинского района Новосибирска 14 октября. Председательствующий судья Артем Хоменко, выслушал представителя прокуратуры, выявил нарушения Уголовно-процессуального кодекса в обвинительном заключении и постановил вернуть дело для устранения нарушения в районную прокуратуру.

