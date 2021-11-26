Шла после урока: на путях в Новосибирске погибла 15-летняя девочка

Погибшим человеком на железнодорожных путях на перегоне между станциями Камышенская и Инструментальный завод в Новосибирске оказалась
Как рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах, восьмиклассница шла после урока из школы.
Девочка скончалась от полученных травм. На месте работают полиция и СК, там же находятся родители девочки, ее отец отказался общаться с журналистами. Как сообщает источник в правоохранительных органах, полицейские посмотрели видео со здания напротив.
Место происшествия не огорожено — движение поездов продолжается. При этом тело девочки в 13 часов всё еще находилось рядом с путями. Рядом валялся рюкзак с тетрадями и учебниками.
Следственный комитет на транспорте прокомментировать трагедию не смог. В пресс-службе объяснили, что не могут дать официальный комментарий, так как больше двух часов следователь не отвечал на телефонные звонки.
В Татарске Новосибирской области 13 октября поезд насмерть сбил молодого человека. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.