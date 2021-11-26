26 ноября пятница
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 6/10
usd 74.60
eur 83.68
Тема дня15-летняя девочка погибла на ж/д путях
Все новости
Все новости

Шла после урока: на путях в Новосибирске погибла 15-летняя девочка

На месте уже несколько часов работают сотрудники правоохранительных органов

13 572
66Обсудить

Поделиться

Дорога через пути не натоптана

Дорога через пути не натоптана

Поделиться

Погибшим человеком на железнодорожных путях на перегоне между станциями Камышенская и Инструментальный завод в Новосибирске оказалась 15-летняя девочка. Трагедия произошла утром 26 ноября.

Как рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах, восьмиклассница шла после урока из школы.

Девочка скончалась от полученных травм. На месте работают полиция и СК, там же находятся родители девочки, ее отец отказался общаться с журналистами. Как сообщает источник в правоохранительных органах, полицейские посмотрели видео со здания напротив.

Место происшествия не огорожено — движение поездов продолжается. При этом тело девочки в 13 часов всё еще находилось рядом с путями. Рядом валялся рюкзак с тетрадями и учебниками.

Следственный комитет на транспорте прокомментировать трагедию не смог. В пресс-службе объяснили, что не могут дать официальный комментарий, так как больше двух часов следователь не отвечал на телефонные звонки.

В Татарске Новосибирской области 13 октября поезд насмерть сбил молодого человека. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ43

Поделиться

Поделиться

подростокпроисшествиясмерть
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться