В Новосибирске на железнодорожных путях погиб человек

В Новосибирске 26 ноября утром на перегоне между станциями Камышенская и Инструментальный завод погиб человек. На месте работает полиция.
— Он (издалека по виду подросток) стоял на путях. Машинист подавал сигналы, но человек не уходил с путей, — рассказал читатель НГС.
В МВД на транспорте сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа.
— Все обстоятельства выясняются. На данный момент не можем сообщить пол и возраст погибшего, — рассказали в МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
В Татарске Новосибирской области 13 октября поезд насмерть сбил молодого человека. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.