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В Новосибирске на железнодорожных путях погиб человек

По информации очевидца, умерший был похож на подростка

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Инцидент произошел в 09:15

Инцидент произошел в 09:15

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В Новосибирске 26 ноября утром на перегоне между станциями Камышенская и Инструментальный завод погиб человек. На месте работает полиция.

— Он (издалека по виду подросток) стоял на путях. Машинист подавал сигналы, но человек не уходил с путей, — рассказал читатель НГС.

В МВД на транспорте сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа.

— Все обстоятельства выясняются. На данный момент не можем сообщить пол и возраст погибшего, — рассказали в МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

В Татарске Новосибирской области 13 октября поезд насмерть сбил молодого человека. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

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ЖДгибельподросток
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