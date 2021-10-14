Поезд сбил 20-летнего парня на станции Татарская в Новосибирской области

Днем в среду, 13 октября, в Татарске Новосибирской области поезд насмерть сбил молодого человека. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.
Сообщение об инциденте на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги поступило около 12 часов в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск.
— Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские линейного пункта полиции на станции Татарская установили, что пострадавшим является
Утром в пятницу, 1 октября, в Новосибирской области между станциями Чик и Обь поезд сбил женщину. Об этом сообщили в транспортной полиции.