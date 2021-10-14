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Поезд сбил 20-летнего парня на станции Татарская в Новосибирской области

Машинист экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось

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Молодой человек переходил пути в наушниках

Молодой человек переходил пути в наушниках

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Днем в среду, 13 октября, в Татарске Новосибирской области поезд насмерть сбил молодого человека. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Сообщение об инциденте на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги поступило около 12 часов в дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск.

— Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские линейного пункта полиции на станции Татарская установили, что пострадавшим является 20-летний местный житель, который переходил железнодорожные пути по переходному настилу в наушниках и не заметил грузовой поезд. Машинист, увидев мужчину, применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. От полученных травм он скончался на месте, — сообщили на сайте полиции на транспорте.

Утром в пятницу, 1 октября, в Новосибирской области между станциями Чик и Обь поезд сбил женщину. Об этом сообщили в транспортной полиции.

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сбил поездтранспортная полиция
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