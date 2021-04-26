Новосибирские следователи установили обстоятельства гибели подростка в аквапарке — дело передано в суд

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении старшего инструктора ООО «АКВАСЭЙФ», которого обвиняют в ненадлежащем оказании услуг, повлекших за собой смерть подростка в аквапарке в январе прошлого года.

— 8 января 2020 года, около 18 часов, в помещении аквапарка, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, находившийся вне зоны видимости дежурившего на аттракционе лица, 16-летний подросток погрузился под воду и утонул. Через некоторое время находившиеся здесь же посетители аквапарка обнаружили мальчика под водой, приняли меры к его спасению и сообщили о происшествии лицам, обеспечивающим безопасность аттракциона. После извлечения потерпевшего из воды он был доставлен в лечебное учреждение, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней скончался, — сообщает пресс-служба СКР по Новосибирской области.