Новосибирские следователи установили обстоятельства гибели подростка в аквапарке — дело передано в суд

Дело о смерти 16-летнего подростка в аквапарке Новосибирска передано в суд
Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении старшего инструктора ООО «АКВАСЭЙФ», которого обвиняют в ненадлежащем оказании услуг, повлекших за собой смерть подростка в аквапарке в январе прошлого года.
— 8 января 2020 года, около 18 часов, в помещении аквапарка, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, находившийся вне зоны видимости дежурившего на аттракционе лица, 16-летний подросток погрузился под воду и утонул. Через некоторое время находившиеся здесь же посетители аквапарка обнаружили мальчика под водой, приняли меры к его спасению и сообщили о происшествии лицам, обеспечивающим безопасность аттракциона. После извлечения потерпевшего из воды он был доставлен в лечебное учреждение, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней скончался, — сообщает пресс-служба СКР по Новосибирской области.
Установлено, что территория, на которой располагается водный аттракцион «Медленная река», разделена на шесть постов. Утром обвиняемый, зная, что инструкторов для наблюдения не хватает, принял решение объединить два поста.
— Нахождение в водной зоне одного инструктора не могло обеспечить соблюдение требований безопасности жизни и здоровья потребителей водно-развлекательных услуг, поскольку часть водного аттракциона находилась вне поля зрения инструктора. Последний, в момент погружения несовершеннолетнего под воду и последующего его утопления, находился в зоне ответственности другого поста, — добавили в ведомстве.
Уголовное дело передано в суд с обвинительным заключение.
Один из учредителей ООО «Аквасэйф» отказался комментировать ситуацию, поскольку не успел ознакомиться с матерьялами заключения. Он также уточнил, что обвиняемый сотрудник продолжает работать на другой смене.
16-летний подросток захлебнулся в аквапарке 8 января прошлого года. Его рука застряла между железных труб и не позволила подняться над водой. У захлебнувшегося мальчика врачи на месте инцидента диагностировали клиническую смерть, но при этом им удалось восстановить сердцебиение и дыхание. Позже он скончался в больнице.