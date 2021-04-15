«Никому не желаю так вляпаться». Сибиряк — о странной развязке конфликта с сыном депутата-единоросса

В 2020 году эта уголовная история стала резонансной. Во-первых, человека во время обычного соседского конфликта порезали ножом. Во-вторых, в ссоре участвовали не какие-то маргиналы, а известный предприниматель и депутат от «Единой России» со своим сыном (тоже не маргиналом). В-третьих, на участников этой истории во время следствия оказывалось давление. Да и наказание виновных, несмотря ни на что, тоже было не совсем ожидаемо… НГС подробно рассказывал об этом конфликте. Спустя год суд поставил точку в нашумевшем деле бердского депутата Мкртыча Овсепяна, его сына Овсепа и пострадавшего HR-специалиста Максима Борщёва. Максим рассказал на своей странице в Facebook, чем закончилась эта история. Публикуем его колонку-мнение с небольшими сокращениями.
Спустя год с лишним пришло время поставить точку и осветить продолжение истории с депутатом Овсепяном и его сыном. История эта имеет не самый лучший конец, какой хотелось бы видеть, живя в идеальном мире, но я постараюсь привести здесь только факты и сделать из всего этого прагматичные выводы. Не прагматичные я уже пережил.
Короткий пруф:
Еще до моего выхода из больницы на меня стало оказываться существенное давление. Противоположная сторона наняла адвокатов, развернула кампанию в прессе, а в мае 2020 года возбудила против меня встречное уголовное дело о якобы моем проникновении в квартиру семьи Овсепян, по которому я позже был полностью оправдан.
Казалось бы, обычная уголовщина и обычные уголовники. Тогда почему же так произошло? Да всё очень просто: фигуранты мои оказались не обычные, а элитные. Мкртыч Овсепян является известным бердским предпринимателем, а по совместительству еще и депутатом бердского горсовета.
Ну и понеслось. 28 судебных заседаний, включая ежемесячные продления стражи,
К концу лета следствию по обоим уголовным делам всё было абсолютно понятно, но наша судебно-правовая система очень медленная: закончилось всё только недавно, в конце марта. Ровно год. За делом сверху следили все, кто только мог до него дотянуться (что и как — догадайтесь сами), и у меня не было никаких дальнейших гарантий собственной безопасности, физической и юридической. Я поставил видеонаблюдение и научился оглядываться по сторонам. Всё это, на самом деле, как в не особо хорошем кино, только вполне реально. И нет ничего хорошего в том, что нервы уже совсем сдают.
Тут наступила вторая часть Марлезонского балета. Адвокат противоположной стороны, который гнул линию по поводу уголовного преследования меня, внезапно был уволен своими доверителями. Были наняты новые адвокаты и начаты переговоры, в результате которых мне оплатили все расходы на юристов, медицину, вред здоровью и моральный вред. Параллельно на меня вышел еще один очень серьезный человек, имени которого я назвать не могу, а могу только сказать, что он не имеет отношения к властным структурам и пользуется определенным уважением в определенных кругах. Этот человек дал мне определенные гарантии нашей дальнейшей физической и юридической безопасности в обмен на то, чтобы приговор не был максимально жестким.
Тут немного прервусь и, предупреждая негативные комментарии, скажу: я не считаю, что в этом процессе я хоть в чем-то замарался. Я не менял ни единой строчки своих показаний, которые были абсолютно идентичны во всех материалах обоих дел, не врал на очных ставках и допросах, не продавал свое достоинство. Я лишь взял то, что потерял в ходе этого дела. Взял, что мне и так причитается: год жизни, вытрепанные нервы, потраченные и незаработанные за это время деньги. Очень просто сидеть на диване, читать такое и рассуждать, а когда у вас круглая сумма долгов и весьма туманные перспективы по поводу того, прибьют вас или нет в ближайшей перспективе, начинаешь думать сильно по-другому.
А на следующей фазе был суд, который шел с ноября 2020 года по март 2021 года. И вот тут, не скрою, для меня был нежданчик, о котором я в глубине души догадывался, но не верил, пока не столкнулся с ним лично.
1. Если я, вопреки данным мне гарантиям, почувствую любую, даже малейшую угрозу в отношении себя или своих близких, я окончательно разозлюсь и буду идти до конца. И уже не остановлюсь. За прошедший год, хотел я того или нет, но я насобирал огромное количество самой разной информации о самых разных людях, с которыми по этому делу соприкасался.
2. Я окончательно решил, что уеду, как только смогу. Покину эту территорию.
3. Я жив, здоров настолько, насколько вообще можно быть здоровым после подобного. Постепенно окончательно восстановлюсь: и физически, и психологически. У меня есть люди, которым я доверяю и которых ценю, есть работа, которая нравится, образование и публичность, которые я зарабатывал годами; есть вещи, которыми я действительно люблю заниматься. И весь мир открыт. Возможно, я вернусь сюда. Может, уже старым, но вполне еще здоровым, счастливым, сильным и богатым, лично приду и представлю программу, как вытравить из нашего с вами общества всю гадость. И она будет отсюда вытравлена, обязательно. А вы пока не забывайте, что гадость находится и живет, возможно, рядом с вами, в одном подъезде, ходит с вами в один магазин и отвозит детей в одну с вами школу. Оглядывайтесь и никогда не забывайте, где мы с вами живем. И помните, что в этом мире всегда всем за всё отольется — по полной.
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