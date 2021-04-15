«Никому не желаю так вляпаться». Сибиряк — о странной развязке конфликта с сыном депутата-единоросса

Спустя год с лишним пришло время поставить точку и осветить продолжение истории с депутатом Овсепяном и его сыном. История эта имеет не самый лучший конец, какой хотелось бы видеть, живя в идеальном мире, но я постараюсь привести здесь только факты и сделать из всего этого прагматичные выводы. Не прагматичные я уже пережил.

Короткий пруф: 29 марта 2020 года на лестничной клетке моего собственного дома у меня случился конфликт с соседями, как оказалось впоследствии — депутатом бердского городского совета от «Единой России» Мкртычем Овсепяном и его сыном Овсепом. В ходе конфликта сын нанес мне ножевые ранения в живот с повреждением внутренних органов — пробил желудок. Я был экстренно прооперирован, Овсепян-младший в ту же ночь был задержан и отправлен в СИЗО. Было возбуждено уголовное дело. Мкртыч Овсепян остался на свободе и впоследствии даже судимость не получил.



Еще до моего выхода из больницы на меня стало оказываться существенное давление. Противоположная сторона наняла адвокатов, развернула кампанию в прессе, а в мае 2020 года возбудила против меня встречное уголовное дело о якобы моем проникновении в квартиру семьи Овсепян, по которому я позже был полностью оправдан.

