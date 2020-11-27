Достал пистолет, перепрыгнул через прилавок — на видео попали два ограбления магазинов в Новосибирске

Полицейские задержали двух жителей Новосибирской области, которых обвиняют в грабеже и разбое. По версии следствия, молодые люди ограбили два продуктовых магазина, используя пневматический пистолет.

Первый инцидент произошел 21 ноября в торговом павильоне на Кропоткина. Продавщица рассказала полицейским, что, после того как из павильона вышел покупатель, туда зашел неизвестный мужчина и попросил подобрать товар.