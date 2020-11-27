Достал пистолет, перепрыгнул через прилавок — на видео попали два ограбления магазинов в Новосибирске

Вооружённые мужчины напали на продавцов магазина и киоска в Новосибирске
Полицейские задержали двух жителей Новосибирской области, которых обвиняют в грабеже и разбое. По версии следствия, молодые люди ограбили два продуктовых магазина, используя пневматический пистолет.
Первый инцидент произошел 21 ноября в торговом павильоне на Кропоткина. Продавщица рассказала полицейским, что, после того как из павильона вышел покупатель, туда зашел неизвестный мужчина и попросил подобрать товар.
— Гражданин долго расспрашивал женщину о продукции и, когда она отвернулась, вытащил предмет, похожий на пистолет. Подойдя к кассе, работница заметила в руках мужчины оружие. Поставив рюкзак на витрину, злоумышленник сказал сложить в него все деньги. Забрав денежные средства в сумме более
На следующий день похожее преступление произошло на Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска.
В 17:30 в продуктовый киоск зашли двое мужчин. Пока один отвлекал продавца, второй перепрыгнул через прилавок и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал деньги. Но продавщице удалось выхватить у нападавшего пистолет и откинуть в сторону. Подозреваемые схватили из кассы
— При просмотре видео из торгового зала полицейские установили, что оба преступления совершены одним и тем же фигурантом, а второй мужчина на видео — гражданин, роль которого и в первом, и во втором случае — отвлечь продавцов, — сообщили в МВД.
Полицейские установили личности подозреваемых — ими оказались двое жителей Мошковского района в возрасте
Молодые люди задержаны полицейскими — их поместили в СИЗО. Против них возбудили уголовные дела по ст. 161, 162 УК (грабеж, разбой).
Сейчас полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим преступлениям. Всех, кто пострадал от действий граждан, просят обратиться в полицию по телефону:
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