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Достал пистолет, перепрыгнул через прилавок — на видео попали два ограбления магазинов в Новосибирске

Полиция уже задержала подозреваемых, сейчас они в СИЗО

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Молодые люди действовали в паре: один отвлекал продавца, второй доставал пневматический пистолет

Молодые люди действовали в паре: один отвлекал продавца, второй доставал пневматический пистолет

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Вооружённые мужчины напали на продавцов магазина и киоска в Новосибирске

Полицейские задержали двух жителей Новосибирской области, которых обвиняют в грабеже и разбое. По версии следствия, молодые люди ограбили два продуктовых магазина, используя пневматический пистолет.

Первый инцидент произошел 21 ноября в торговом павильоне на Кропоткина. Продавщица рассказала полицейским, что, после того как из павильона вышел покупатель, туда зашел неизвестный мужчина и попросил подобрать товар.

— Гражданин долго расспрашивал женщину о продукции и, когда она отвернулась, вытащил предмет, похожий на пистолет. Подойдя к кассе, работница заметила в руках мужчины оружие. Поставив рюкзак на витрину, злоумышленник сказал сложить в него все деньги. Забрав денежные средства в сумме более 5 тысяч рублей, мужчина скрылся, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

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На следующий день похожее преступление произошло на Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска.

В 17:30 в продуктовый киоск зашли двое мужчин. Пока один отвлекал продавца, второй перепрыгнул через прилавок и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал деньги. Но продавщице удалось выхватить у нападавшего пистолет и откинуть в сторону. Подозреваемые схватили из кассы 5 тысяч рублей и убежали.

— При просмотре видео из торгового зала полицейские установили, что оба преступления совершены одним и тем же фигурантом, а второй мужчина на видео — гражданин, роль которого и в первом, и во втором случае — отвлечь продавцов, — сообщили в МВД.

Полицейские установили личности подозреваемых — ими оказались двое жителей Мошковского района в возрасте 21 года и 25 лет. Старший уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Молодые люди задержаны полицейскими — их поместили в СИЗО. Против них возбудили уголовные дела по ст. 161, 162 УК (грабеж, разбой).

Сейчас полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим преступлениям. Всех, кто пострадал от действий граждан, просят обратиться в полицию по телефону: 232-17-51.

В начале месяца новосибирец с пистолетом ворвался в кафе «Дядя Дёнер». Тогда он украл из кассы 1450 рублей. Здесь мы публиковали видео нападения.

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