Новосибирец с пистолетом ворвался в кафе «Дядя Дёнер»: разбой попал на видео

В Новосибирске мужчина с пистолетом ограбил кафе «Дядя Дёнер»
Полицейские объявили в розыск мужчину, который ограбил кафе «Дядя Дёнер» на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Инцидент произошел еще
— Подозреваемый с применением предмета, похожего на пистолет, открыто похитил денежные средства в размере 1450 рублей из торгового павильона, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Автор: ГУ МВД по Новосибирской области
Полиция уже возбудила уголовное дело по части 2 статьи 162
В середине июля Кировский районный суд отправил в колонию строгого режима новосибирца, который ограбил киоск с помощью игрушечного пистолета.