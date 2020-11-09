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Новосибирец с пистолетом ворвался в кафе «Дядя Дёнер»: разбой попал на видео

Сейчас его разыскивает полиция

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Павильон работает круглосуточно, но в <nobr class="_">5 утра</nobr> в нем не было других посетителей

Павильон работает круглосуточно, но в 5 утра в нем не было других посетителей

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В Новосибирске мужчина с пистолетом ограбил кафе «Дядя Дёнер»

Полицейские объявили в розыск мужчину, который ограбил кафе «Дядя Дёнер» на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Инцидент произошел еще 26 октября в 5 утра и попал на камеры видеонаблюдения.

— Подозреваемый с применением предмета, похожего на пистолет, открыто похитил денежные средства в размере 1450 рублей из торгового павильона, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция уже возбудила уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» и ищет мужчину на видео. Если вы обладаете какой-либо информацией о нем, позвоните по телефонам: 8 (383) 232-10-74, 232-10-26 и 232-10-02.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В середине июля Кировский районный суд отправил в колонию строгого режима новосибирца, который ограбил киоск с помощью игрушечного пистолета.

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ограблениерозыск
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