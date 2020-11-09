Новосибирец с пистолетом ворвался в кафе «Дядя Дёнер»: разбой попал на видео

Полицейские объявили в розыск мужчину, который ограбил кафе «Дядя Дёнер» на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Инцидент произошел еще 26 октября в 5 утра и попал на камеры видеонаблюдения.

— Подозреваемый с применением предмета, похожего на пистолет, открыто похитил денежные средства в размере 1450 рублей из торгового павильона, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.